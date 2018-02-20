Сотрудники московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут встречаться с горожанами в управах каждую третью среду месяца. Первая такая встреча пройдет 21 февраля в 19:00 в управе района Старое Крюково (корпус 830). С ним можно обсудить безопасность дорожного движения, пешеходные переходы, дорожные знаки, парковки, светофоры, предложить какие-то изменения на улично-дорожной сети.

Во время встречи в управе обратиться к специалисту может любой житель, какие-то вопросы могут решиться на месте, без официальных обращений, ответы на которые надо ждать 30 дней, сообщает ЦОДД. Управа Старое Крюково пока не анонсирует присутствие сотрудника Центра — запланировано обсуждение социальных вопросов и зимнего отдыха.



Центр организации дорожного движения отвечает за работу светофоров, дорожных камер и датчиков, за дорожные знаки, моделирует и оценивает транспортные потоки, регулирует движение общественного транспорта, разрабатывает проекты улучшения дорожного движения.