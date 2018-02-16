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Сбитого на путях мужчину занесли в электричку и отвезли в Химки, где прождали «скорую» полчаса 16.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Мужчина попал под электропоезд, приближающийся к платформе Рижская. «Скорая» забирала его уже из электрички, причем в Химках. Как пострадавший оказался в поезде и почему медиков вызвали, только миновав семь станций, правоохранительные органы и перевозчик не объясняют.

Несчастный случай произошел в среду, 14 февраля, около четырех часов дня. Электропоезд № 6514 отправлением 15:47 с Ленинградского вокзала следовал из Москвы в Клин. «Встали, не доезжая Рижской, — написала одна из пассажирок электрички в 15:57. А в 16:35: — В составе работают медики, теперь стоим в Химках».

Свидетели рассказывают, что, прибыв в Химки, «скорую» ждали полчаса. Примерно без десяти пять мужчину вынесли из 5-го вагона (середина поезда) и погрузили в карету «скорой помощи». «Живой, но в коме», — сообщила очевидица.

Позже в соцсетях, а затем в солнечогорском сетевом издании «Город под солнцем» написали, что мужчина скончался. Правоохранительные органы с компанией-перевозчиком отвечают, что ничего об этом не знают, и цитируют всё ту же оперативную справку от 14-го числа: «30-летний мужчина травмирован электропоездом. Жив».

Zelenograd.ru поинтересовался, каким образом пострадавший оказался в итоге в электричке, к тому же в середине поезда — 5-м вагоне. «Ну машинисты вышли, увидели, что человек жив, и оказали ему помощь», — неофициально обмолвился источник, близкий к ведомствам.

В январе в вагоне «Ласточки» от сердечного приступа скончался 58-летний мужчина. Ему стало плохо, едва электропоезд отошел от Ленинградского вокзала. В тот раз машинист также решил ехать дальше, до Химок, где и дожидаться медиков. Но тогда несчастный случай произошел в самом поезде и ближайшая после Москвы остановка у «Ласточек» — в Химках.

Ситуация же 14 февраля совсем иная. Во-первых, инцидент произошел вне поезда. Во-вторых, между Рижской и Химками еще шесть станций, на которых останавливается клинская электричка и есть платформы, к которым машина «скорой помощи» может подъехать практически вплотную.

Еще одна трагедия случилась на следующий день, 15 февраля. На станции Подсолнечной под колесами «Невского экспресса» погиб 20-летний молодой человек.

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Обсуждение
Торопов
4 часа назад
Складывается ощущение, что подобными идиотскими действиями, при несчастных случаях (которые, к сожалению, были и раньше), РЖД пытается замылить "в эфире" свои собственные ежедневные сбои и поломки. То у них " неизвестные кабель воровали", то доп поезда якобы мешали, то пассажиры в тамбурах ... то вот скорая опять виновата, но только не они.
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