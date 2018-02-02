Что случилось? Трагический случай произошел 15 января: пассажиру стало плохо в вагоне поезда «Ласточка», отправившегося с Ленинградского вокзала. 58-летний мужчина скончался до прибытия поезда в Химки — первого остановочного пункта «Ласточек» на пути из Москвы. Среди пассажиров нашелся врач, он сделал искусственное дыхание мужчине, но тот уже не подавал признаков жизни. В Химках в вагон вошли прибывшие медики, пытались реанимировать человека, но безуспешно.

Сообщить машинисту. Когда машинист пригородного поезда получил по связи «пассажир-машинист» (кнопка в вагоне) сообщение о внезапном ухудшении самочувствия пассажира, он должен сначала уточнить его состояние. Например, в сознании ли он или нет, симптомы и необходимость вызова реанимационной бригады «скорой помощи».

Поиск медиков. Далее машинист по громкой связи просит откликнуться пассажиров, «обладающих медицинским образованием, знаниями или практическими навыками оказания первой помощи». На оценку полученной от пассажиров информации и на поиски среди них врача машинисту дается две минуты.

Персонал электричек не учат навыкам первой помощи. Разъездные кассиры, контролеры-ревизоры, охранники, проводники (в «Ласточках») специально не обучены оказывать первую помощь. В МТППК пояснили, что они могут это делать, как и любой другой человек, но эта помощь не доврачебная и не медицинская, без лекарств и медицинских манипуляций. Но персонал обязан немедленно проинформировать машиниста, если пассажиру стало плохо.

Как вызывают «скорую»? После объявления по громкой связи в поезде, машинист связывается по внутренней радиосвязи с поездным диспетчером или дежурным ближайшей по маршруту следования станции. Машинист рассказывает им о случившемся и далее выполняет их решения. На основании полученной от машиниста информации они могут принять решение об остановке поезда «в зоне доступности медицинской помощи». На вызов «скорой помощи» дежурному и диспетчеру дается одна минута. Еще за минуту надо согласовать со службой станции необходимость пропуска машины «скорой» к месту стоянки электрички. На прибытие к станции «скорой» даётся 15 минут.

Работник локомотивной бригады депо Крюково рассказал Zelenograd.ru, что машинист может остановить поезд и между станциями — «мы готовы стоять, сколько потребуется». Но машина «скорой» не сможет подъехать прямо к путям — «вокруг поля или заборы» , — поэтому оптимальный вариант остановиться на станции.

Нужно ли выносить пострадавшего из вагона? В «алгоритме реагирования» медикам предписывается зайти в вагон для оказания помощи пассажиру, а уж потом быстро принять решение об его эвакуации из вагона и доставлении в больницу. Машинист и другой персонал электрички должен согласовывать свои действия с бригадой «скорой».

По словам очевидцев инцидента, произошедшего 15 января, машинист «Ласточки» требовал вынести умирающего пассажира на перрон, но пассажиры настаивали, чтобы он оставался в вагоне до приезда медиков. Им пришлось ругаться и с машинистом, и с охранниками. Эту информацию в МТППК не прокомментировали. Однако наш источник в депо Крюково считает, что машинист был прав, — потому что на улице «скорая» быстрее заберёт больного в свою машину и начнет реанимацию, а в вагоне их возможности ограничены. И всё-таки правила явно говорят, что на этом этапе решение принимают медики.

Аптечка есть в кабине машиниста. В ней лежат бинты, перевязочные средства, лейкопластыри, антисептические салфетки, медицинские перчатки и маски, кровоостанавливающий жгут. Такой набор утвержден приказом Минздрава. С ним можно помочь пассажиру, например, поранившему руку, но он совершенно бесполезен при сердечном приступе. Иногда в аптечке бывают еще зелёнка и йод, но каких-либо препаратов или медицинских приборов там нет.

Если пассажир окажет первую помощь и нанесет вред, его накажут? Это сложный вопрос, требующий отдельного разбора. Если коротко, в России нет законов, регулирующих оказание первой помощи и правовое положение лица, такую помощь оказавшего (например, в США такие законы есть). С одной стороны, есть уголовное наказание за неоказание помощи больному и за оставление в опасности, а крайняя необходимость (это тоже такая статья УК) защищает спасателя. Но, с другой стороны, если помощь была оказана, но привела к нежелательным последствиям, то право пострадавшего на последующее предъявление претензий к спасателю никакими законами не ограничивается.