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В «Ласточке» по пути в область умер пассажир 15.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Пассажиру стало плохо в вагоне электрички, отправившейся с Ленинградского вокзала в 18:55. Мужчина скончался до прибытия поезда в Химки — первого остановочного пункта «Ласточек» на пути из Москвы.

По рассказам очевидцев, мужчина упал с хрипами, едва «Ласточка» тронулась. Те, кто находился рядом, сразу сообщили машинисту с просьбой остановить, но поезд продолжил движение. Как объяснил пассажирам машинист, он действует по инструкции.

В Химках умершего пассажира вынесли из вагона и уложили на скамейку в ожидании «скорой»
Фото от подписчика

По громкой связи машинист объявил, что нужен врач. «Подходили две женщины, щупали пульс, смотрели зрачки, но они явно не врачи. Более-менее квалифицированный мужчина оказался в другой половине поезда, поэтому смог прийти только в Химках», — рассказал Zelenograd.ru один из очевидцев. Нашелся нашатырь, кто-то из пассажиров принес нитроглицерин. Подошедший мужчина пытался привести потерявшего сознание в чувство, делал искусственное дыхание. Все это время персонал поезда, явно не обученный действовать в подобных ситуациях и оказывать первую помощь, стоял в стороне. Охранники лишь помогли перевернуть упавшего да отгоняли одного бурного пассажира.

В Химках, со слов очевидцев, «скорую» ждали минут 10-20, хотя начали вызывать ее почти сразу и медики уже должны были встречать «Ласточку» на платформе.

Умершего вынесли на перрон и уложили на лавочку. Мужчина, оказывавший первую помощь, оставался до приезда «скорой» и какое-то время после, вероятно объясняя, что произошло.

Из-за трагического инцидента движение в область по второму пути от станции Ховрино было прервано с 19:15 до 19:50. Когда движение возобновили, некоторые поезда еще несколько часов шли с задержками от 28 минут до часа, сообщили в МТ ППК.

Ожидавшие на станциях могли только гадать, когда и к какой платформе подадут состав, в итоге люди были вынуждены бегать с одной на другую, рассказала Zelenograd.ru одна из пассажирок «Ласточки», в которой умер человек.

«В Химках машинист несколько раз объявлял, что отправление задерживается по понятным причинам. Последнее сообщение было, что задерживается уже на неопределенное время и быстрее будет, если мы перейдем на вторую платформу, там будут следовать другие поезда. Вышли, дошли до второй платформы, постояли минут десять максимум, и вдруг наша „Ласточка“ покатила. Без объявления об отправке. Многие ринулись назад на третью платформу в надежде успеть… Вернулись на вторую, но из-за давки уже не успели на обычную электричку. Потом табло показывало следующую „Ласточку“ на третьей платформе. И опять побежали туда, веря табло…» Вместо этого прибыла обычная электричка ко второй платформе, с которой многие только что переметнулись. «…А меня дома маленький ребенок ждал, плюс я в положении. Наверняка я там не одна такая была — и скакать с платформы на платформу по бесконечным лестницам ну совсем не вариант», — делится наша собеседница.

«Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием», — обратилась к пассажирам компания-перевозчик. Пассажиры, в свою очередь, тоже просят относиться к ним с пониманием.

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