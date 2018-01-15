Пассажиру стало плохо в вагоне электрички, отправившейся с Ленинградского вокзала в 18:55. Мужчина скончался до прибытия поезда в Химки — первого остановочного пункта «Ласточек» на пути из Москвы.
По рассказам очевидцев, мужчина упал с хрипами, едва «Ласточка» тронулась. Те, кто находился рядом, сразу сообщили машинисту с просьбой остановить, но поезд продолжил движение. Как объяснил пассажирам машинист, он действует по инструкции.
По громкой связи машинист объявил, что нужен врач. «Подходили две женщины, щупали пульс, смотрели зрачки, но они явно не врачи. Более-менее квалифицированный мужчина оказался в другой половине поезда, поэтому смог прийти только в Химках», — рассказал Zelenograd.ru один из очевидцев. Нашелся нашатырь, кто-то из пассажиров принес нитроглицерин. Подошедший мужчина пытался привести потерявшего сознание в чувство, делал искусственное дыхание. Все это время персонал поезда, явно не обученный действовать в подобных ситуациях и оказывать первую помощь, стоял в стороне. Охранники лишь помогли перевернуть упавшего да отгоняли одного бурного пассажира.
В Химках, со слов очевидцев, «скорую» ждали минут 10-20, хотя начали вызывать ее почти сразу и медики уже должны были встречать «Ласточку» на платформе.
Умершего вынесли на перрон и уложили на лавочку. Мужчина, оказывавший первую помощь, оставался до приезда «скорой» и какое-то время после, вероятно объясняя, что произошло.
Из-за трагического инцидента движение в область по второму пути от станции Ховрино было прервано с 19:15 до 19:50. Когда движение возобновили, некоторые поезда еще несколько часов шли с задержками от 28 минут до часа, сообщили в МТ ППК.
Ожидавшие на станциях могли только гадать, когда и к какой платформе подадут состав, в итоге люди были вынуждены бегать с одной на другую, рассказала Zelenograd.ru одна из пассажирок «Ласточки», в которой умер человек.
«В Химках машинист несколько раз объявлял, что отправление задерживается по понятным причинам. Последнее сообщение было, что задерживается уже на неопределенное время и быстрее будет, если мы перейдем на вторую платформу, там будут следовать другие поезда. Вышли, дошли до второй платформы, постояли минут десять максимум, и вдруг наша „Ласточка“ покатила. Без объявления об отправке. Многие ринулись назад на третью платформу в надежде успеть… Вернулись на вторую, но из-за давки уже не успели на обычную электричку. Потом табло показывало следующую „Ласточку“ на третьей платформе. И опять побежали туда, веря табло…» Вместо этого прибыла обычная электричка ко второй платформе, с которой многие только что переметнулись. «…А меня дома маленький ребенок ждал, плюс я в положении. Наверняка я там не одна такая была — и скакать с платформы на платформу по бесконечным лестницам ну совсем не вариант», — делится наша собеседница.
«Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием», — обратилась к пассажирам компания-перевозчик. Пассажиры, в свою очередь, тоже просят относиться к ним с пониманием.
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