Две новых остановки на Ленинградском шоссе делают бесплатные автобусы при движении в обе стороны — от Голубого в ТРЦ «Зеленопарк» и обратно. Их ввели по многочисленным просьбам жителей поселков.



Бесплатный автобус отходит от остановки «Больница №6» и делает остановки только в «новом» городе — «Поселок», «Санаторий», «Голубое», «Андреевка», «Стекловолокно», «Дворец единоборств», «Школа искусств», «Центр занятости населения», «Детская поликлиника», «Корпус 1538», «Районный суд», «Крюковская эстакада». От эстакады он едет в торгово-развлекательный центр по Панфиловскому проспекту без остановок. Было много обращений, теперь автобусы останавливаются возле Ржавок и ВНИПП, на остановках общественного транспорта, сообщили Zelenograd.ru в администрации «Зеленопарка».

Автобус от поселка Голубое до ТРЦ «Зеленопарк» ходит ежедневно с 8:30 до 22:30 с интервалом около 20 минут.