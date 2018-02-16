Право на льготный проезд в наземном общественном транспорте и 50-процентную скидку на проезд в электричках сейчас имеют только студенты-очники колледжей и вузов, имеющих государственную аккредитацию. С 1 марта получить социальную карту студента и воспользоваться льготами могут и обучающиеся по программам ординатуры.

Ординатура — это двухгодичное постдипломное образование в медицинских вузах. Департамент транспорта предлагал сделать льготным проезд в транспорте не только для ординаторов, но и обучающихся по программам аспирантуры и адъюнктуры, для будущих научно-педагогических кадров. Но пока правительство Москвы согласилось только на ординаторов — соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Заявки на получение социальной карты студента принимают на московском портале госуслуг. Для того, чтобы оформить социальную карту, вуз на основании согласия на обработку персональных данных от ординатора должен внести сведения о нем в реестр студентов.

Теперь для ординаторов, как и для студентов, стоимость проездного на месяц на метро составит 380 рублей, на наземном транспорте — 250 рублей, на три месяца — 1140 и 750 рублей соответственно.