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Открылся новый пункт выдачи полисов ОМС — в 10 микрорайоне 15.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Пункт выдачи полисов обязательного медицинского страхования открыла в корпусе 1011 страховая компания «Макс-М». Их можно получить в Зеленограде еще в трех местах.

Уточнить информацию о выдаче полисов ОМС в «Макс-М» можно по телефону 8-800-333-60-03. Полисы также выдают в Зеленограде компании «ВТБ медицинское страхование» (бывшая «Росно») — в корпусе 814, «Росгосстрах медицина» — в корпусе 351, «Ресо-Мед» — в корпусе 601.

Полис обязательного медицинского страхования — документ, подтверждающий право на бесплатную медицинскую помощь на всей территории России. Он нужен для прикрепления к поликлинике, стоматологии или женской консультации, записаться к врачу, отдать ребенка в детский сад и школу. Экстренная медицинская помощь оказывается независимо от наличия или отсутствия полиса.

Если человека не устраивает страховая компания, в которой он застрахован по ОМС, он имеет право её сменить, выбрав другую из официального реестра. Менять страховую компанию можно раз в год не позднее 1 ноября. Для оформления полиса ОМС нужно собрать небольшой пакет документов.

Детям до 14 лет, являющимся гражданами РФ и зарегистрированным в Москве, можно оформить полис ОМС в центре госуслуг («Мои документы») независимо от места регистрации.

Ребенку, со дня регистрации рождения которого прошло не более месяца, полис ОМС оформляется той же страховой компанией, в которой застрахована его мать или другой законный представитель. По истечении этого срока можно выбрать для ребенка другую страховую компанию.

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