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В каких дворах 3 и 5 микрорайонов в этом году отремонтируют асфальт и обновят детские площадки 14.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Депутаты района Савелки одобрили перечень работ по благоустройству во дворах 3 и 5 микрорайонов.

Корпус 331. На большой детской площадке между домом и детским садом, заменят семь игровых элементов, отремонтируют ограждение спортивной площадки, привезут новый песок и заменят два мусорных контейнера. Также заменят асфальт в проезде между площадкой и корпусом 331.

Корпус 337. На детской площадке за этим корпусом заменят три игровых элемента и песок, отремонтируют дорожный бордюр. На площадке между корпусами 301А и 361 заменят покрытие, поставят новое игровое оборудование и две полусферы в проезде у 361-го.

Корпус 340. На спортплощадке у этого корпуса запланирован ремонт покрытия, забора, замена трибун и ограждения, установка урн.

Корпуса 503-504. На детской площадке возле корпуса 504 заменят покрытие и три игровых элемента, а в проезде за корпусом 503 заменят асфальт.

Общая схема

На эти работы управа района Савелки выделяет 9,3 миллиона рублей. Это деньги, полученные от собранных штрафов и налогов, которые можно использовать для благоустройства. Работы одобрены депутатами, на каждый адрес составлена смета. При этом на сайте «Активный гражданин» открыто голосование за две из упомянутых детских площадок — у корпуса 337 и между 301А и 361. Причем предлагается и вариант «проводить благоустройство по этим адресам не нужно».

Кроме того, в этом году поставят полусферы для перекрытия движения транспорта и «лежачих полицейских» в местных проездах внутри 6 микрорайона: от корпуса 601А («Мастерок») к 612 и 613, между 601 (где был «Сбербанк») и 627, 607 («Медиал») и 624. Также две полусферы установят у корпусов 338А и Б, здесь же заменят газонные ограждения.

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