МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Открылась новая аптека «интерМедикум» в 16 микрорайоне 13.02.2018 «интерМедикум» Реклама

В середине ноября 2017 года на первом этаже делового центра «Зеленоград», по адресу корпус 1651, у остановки «Пенсионный фонд», открылась новая аптека"интерМедикум".

Новая аптека обеспечивает спрос местного населения и пациентов медицинского центра на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, готовую оптику, товары для красоты и здоровья.

Аптека «интерМедикум» — это доступные цены, широкий ассортимент медикаментов, гарантированное качество всей продукции и квалифицированная помощь в выборе препаратов.

В широком ассортименте представлены гомеопатические препараты производителя «Хеель» (Heel), классическая гомеопатия (шарики), отдел готовых очков и аксессуаров к ним, а также высокий уровень обслуживания и профессиональных консультаций.

В аптеке действуют скидки по картам медицинского центра интерМедикум, по социальным картам и пенсионным удостоверениям.

Принимаются индивидуальные заказы на медикаменты и сопутствующие товары. Срок исполнения заказа — 1-2 дня.

Справочная информация и оформление индивидуального заказа по телефону:

8 (985) 939-41-51 или по e-mail: farm@inter-um.ru

Ждем Вас в новой аптеке «интерМедикум» в деловом центре «Зеленоград»!

Режим работы аптеки очень удобный, практически нет выходных: понедельник — пятница с 8:00 до 21:00, суббота с 8:00 до 19:00, воскресенье с 9:00 до 18:00.

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