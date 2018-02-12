Зеленоградский театр предлагает пять видов абонементных билетов на три спектакля или встречи по темам «Русская классика», «Спектакли для детей», «Современная драматургия», «Вечер комедии», «Камерные встречи».
Про покупке театрального абонемента можно выбрать три из пяти предлагаемых спектаклей или проектов театра. Детский абонемент (стоит 3000 рублей) предлагает на выбор спектакли «Умная собачка Соня», «Рикки-Тикки-Тави», «Полнолуние в детской», «Ваня Датский», «Аленький цветочек», «Сказки кота Мурлыки». Этот абонемент рассчитан на родителя и ребенка, то есть, по одному абонементу можно идти вдвоем. Если приобретать билеты на двоих на три детских спектакля по отдельности, они обойдутся в 3200—3400 рублей.
Абонемент «Русская классика» (2000 рублей) предлагает на выбор спектакли «Женитьба Бальзаминова», «Васса», «Таланты и поклонники», «Бесприданница», «Царь Федор Иоаннович» и «Иванов». «Современная драматургия» (2000 рублей) — «Код/кот одиночества», «Здесь живут люди», «Ехай!», «Урод», «Легкие люди». «Вечер комедии» (2500 рублей) — «Скупой», «Хозяйка гостиницы», «Женитьбы Бальзаминова», «Пришёл мужчина к женщине», «Убийственный и неповторимый», «Аромат танго». Абонемент «Камерные встречи» (2000 рублей) рассчитан на пять посещений неформальных встреч с актерами и проекта «Читаем вслух». В этом случае не предлагается конкретных событий — зритель отслеживает афишу «Ведогонь-театра», и когда появляется интересующая его встреча или чтения, должен уведомить театр о том, что хочет прийти.
Такие тематические абонементы вполне могут быть востребованы зрителями, рассказали Zelenograd.ru в «Ведогонь-театре». Потому что зрители нередко просят совета, «что бы посмотреть» из классики, комедии или «современного».
Абонементы действуют с февраля по июль (включительно) этого года, можно посетить выбранные спектакли в течение всего этого периода. Уточнить подробности о приобретении и условиях использования абонементных билетов можно в кассе театра: 8(499)740-93-50.
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