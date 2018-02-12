Про покупке театрального абонемента можно выбрать три из пяти предлагаемых спектаклей или проектов театра. Детский абонемент (стоит 3000 рублей) предлагает на выбор спектакли «Умная собачка Соня», «Рикки-Тикки-Тави», «Полнолуние в детской», «Ваня Датский», «Аленький цветочек», «Сказки кота Мурлыки». Этот абонемент рассчитан на родителя и ребенка, то есть, по одному абонементу можно идти вдвоем. Если приобретать билеты на двоих на три детских спектакля по отдельности, они обойдутся в 3200—3400 рублей.

Абонемент «Русская классика» (2000 рублей) предлагает на выбор спектакли «Женитьба Бальзаминова», «Васса», «Таланты и поклонники», «Бесприданница», «Царь Федор Иоаннович» и «Иванов». «Современная драматургия» (2000 рублей) — «Код/кот одиночества», «Здесь живут люди», «Ехай!», «Урод», «Легкие люди». «Вечер комедии» (2500 рублей) — «Скупой», «Хозяйка гостиницы», «Женитьбы Бальзаминова», «Пришёл мужчина к женщине», «Убийственный и неповторимый», «Аромат танго». Абонемент «Камерные встречи» (2000 рублей) рассчитан на пять посещений неформальных встреч с актерами и проекта «Читаем вслух». В этом случае не предлагается конкретных событий — зритель отслеживает афишу «Ведогонь-театра», и когда появляется интересующая его встреча или чтения, должен уведомить театр о том, что хочет прийти.

Такие тематические абонементы вполне могут быть востребованы зрителями, рассказали Zelenograd.ru в «Ведогонь-театре». Потому что зрители нередко просят совета, «что бы посмотреть» из классики, комедии или «современного».

Абонементы действуют с февраля по июль (включительно) этого года, можно посетить выбранные спектакли в течение всего этого периода. Уточнить подробности о приобретении и условиях использования абонементных билетов можно в кассе театра: 8(499)740-93-50.