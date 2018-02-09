МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В стоматологии компании «Никор» большие скидки на протезирование и лечение в рамках акции «Улыбнись своему здоровью» 09.02.2018 ZELENOGRAD.RU Реклама

В честь Всероссийского дня стоматологического здоровья «Никор» проводит акцию «Улыбнись своему здоровью»

До 1 марта успейте воспользоваться специальными предложениями:


Имплант+коронка «под ключ» на системах:

  • Alpha-Bio — Скидка 20%
  • Roott, Paltop — Скидка 15%
  • Nobel, XiVE, Astra — Скидка 10%

Горячие предложения:

  • Лечение кариеса — скидка 15%
  • Установка брекетов — 12 500 руб. 15 500 руб.
  • Отбеливание ZOOM 3 — 12 000 руб. 15 000 руб.
  • Отбеливание ZOOM 4 — 17 000 руб. 20 000 руб.
  • Профессиональная гигиена — 3 000 руб. 5 500 руб.

Акция действительна во всех филиалах стоматологии «Никор».

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