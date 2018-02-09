В честь Всероссийского дня стоматологического здоровья «Никор» проводит акцию «Улыбнись своему здоровью»
До 1 марта успейте воспользоваться специальными предложениями:
Имплант+коронка «под ключ» на системах:
- Alpha-Bio — Скидка 20%
- Roott, Paltop — Скидка 15%
- Nobel, XiVE, Astra — Скидка 10%
Горячие предложения:
- Лечение кариеса — скидка 15%
- Установка брекетов — 12 500 руб.
15 500 руб.
- Отбеливание ZOOM 3 — 12 000 руб.
15 000 руб.
- Отбеливание ZOOM 4 — 17 000 руб.
20 000 руб.
- Профессиональная гигиена — 3 000 руб.
5 500 руб.
Акция действительна во всех филиалах стоматологии «Никор».
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