Одиннадцатиклассник школы 852, расположенной в 11 микрорайоне, заболел менингококковой инфекцией, впал в кому и находится сейчас в стабильно тяжелом состоянии. На следующий день в больнице диагноз «менингит неясной этиологии» поставили ученице из параллельного класса. В Зеленограде это первый случай менингита за год, а в Москве количество заболевших растет. Всех ослабленных детей до шести лет будут планово прививать от менингита.

У девушки точный диагноз пока не подтвержден и не снят. У заболевшего юноши было хроническое заболевание верхних дыхательных путей. Сейчас он находится в московской инфекционной больнице.

Всем учителям, персоналу 852-й школы и здоровым ученикам, контактировавшим с заболевшим юношей, уже сделали прививки от менингита, сообщил Zelenograd.ru источник в медицинских кругах. Также они прошли обследование и получили антибиотики. У учащихся с признаками простудных заболеваний взяли мазки на наличие менингококковой инфекции.

В школе введен частичный карантин — не во всем здании, а в одном из 11-х классов. Это значит, что учащиеся сидят в своем классе, не выходят на переменах, пользуются отдельным туалетом и едят не вместе со всеми, а в отдельное время.

Для всех остальных учащихся школы 852, не сидевших с заболевшим в одном классе и не контактировавших непосредственно с ним, инфекция не опасна, отметил врач.

В Зеленограде в прошлом и этом году случаев мегингита не отмечено, а по Москве сейчас идет рост заболевания. Вышел приказ главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о плановой вакцинации от менингита детей до шести лет из группы риска — ослабленных, с хроническими заболеваниями (планово такие прививки всем детям не делаются, только по медицинским показаниям).

Родители, желающие привить своих детей от менингита, могут сделать это в детской поликлинике. Прежде всего это касается детей из школы 852 — специально для них привезли вакцину, — но и другим не должны отказывать. В данном случае эффективны вакцины от менингита с пятью штаммами A, C, Y и W-135 — или хотя бы с двумя — А и С.

На прошлой неделе в детском саду в 14 микрорайоне был объявлен карантин по кори. С подозрением на эту инфекцию в больницу попала уборщица детского сада. Диагноз не подтвердился, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре.