МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Почта влюбленных — ТК «Панфиловский» доставит вашу валентинку в любую точку страны 02.02.2018 ТК Панфиловский Реклама

С 5 по 14 февраля торговый комплекс «Панфиловский» организует «почту влюбленных». На главном входе будет установлен специальный почтовый ящик и стол с красивыми открытками. День влюбленных — прекрасный повод сделать приятное своим любимым.

Абсолютно бесплатно любой желающий может отправить валентинку-открытку всем своим родным и любимым. Необходимо только написать теплые слова и указать адрес получателя, а доставку открытки ТК «Панфиловский» берет на себя! Открытки можно отправить не только по Зеленограду и Москве, но и в любую точку России! Дарите тепло и любовь!

Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 6А, ТЦ «Панфиловский»

http://www.tk-panfilovsky.ru/

группа ВК https://vk.com/club52523965

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