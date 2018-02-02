Абсолютно бесплатно любой желающий может отправить валентинку-открытку всем своим родным и любимым. Необходимо только написать теплые слова и указать адрес получателя, а доставку открытки ТК «Панфиловский» берет на себя! Открытки можно отправить не только по Зеленограду и Москве, но и в любую точку России! Дарите тепло и любовь!

Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 6А, ТЦ «Панфиловский»

http://www.tk-panfilovsky.ru/

группа ВК https://vk.com/club52523965