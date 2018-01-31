Интересное долголетие

С 1 февраля ТЦСО «Зеленоградский» и его филиалы приглашают пенсионеров — в том числе работающих — записаться на бесплатные занятия по разным направлениям: физическая активность (ОФП, скандинавская ходьба, фитнес-тренировки), творчество, танцы, пение, рисование, образование (информационные технологии, английский язык), игры (шашки, шахматы, бильярд).

Записываться необходимо лично, посетив ТЦСО по следующим адресам (дополнительная информация доступна по телефонам):

ТЦСО «Зеленоградский» — корпус 205а, телефон 8(499)736-4152.

Филиал «Савелки» — корпус 320, телефон 8(499)734-0049.

Филиал «Солнечный» — корпус 826, телефон 8(499)732-1220.

филиал «Крюково» — корпус 2014, телефон: 8(499)710-3163.

В перспективе планируется создать единый информационный реестр направлений для записи на занятия через интернет.

Занятия начнутся после формирования групп. Площадки для занятий выберут в первую очередь по критерию шаговой доступности для тех, кто записался. В Зеленограде уже зарегистрированы 35 площадок проекта «Москва — город долголетия»: среди них филиалы ТЦСО «Зеленоградский», школы, учреждения культуры, здравоохранения и спорта. Все площадки прошли аттестацию на проведение определенных занятий и работу с определенными категориями пенсионеров, в том числе с инвалидами.

«Проект долгосрочный и рассчитан на 25 лет, — поделились в ТЦСО „Зеленоградский“. — Так что занятия будут продолжаться без ограничений по времени, не месяц и не два, а столько, сколько они будут востребованы нашими жителями».

Цель нового городского социального проекта «Москва — город долголетия» — организация досуга для пожилых москвичей и повышение продолжительности их активного долголетия. 29 января проект презентовали в префектуре Зеленограда глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян и глава департамента образования Исаак Калина. С 1 марта проект планируется распространить на всю Москву.

«Москва — стареющий город. Сегодня процент граждан пожилого возраста составляет 24% от общей численности москвичей. Через несколько десятков лет это соотношение, по предварительным прогнозам, будет составлять 50% на 50%. И город должен быть готов к этим вызовам» , — заявил Петросян. По словам его заметителя Ольги Грачевой, продолжительность жизни в Москве достигла 77 лет, после выхода на пенсию москвичи имеют «в запасе» 20-25 лет для активной жизни. «Мы должны помочь им сделать эту жизнь достойной, интересной и качественной» , — заключила она.