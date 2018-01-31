Целый перечень курсов и направлений с бесплатными занятиями для пенсионеров запустят 1 февраля на базе центров соцобслуживания, спортивных и культурных заведений города. В Зеленограде стартовал «пилот» столичного проекта «Москва — город долголетия», продолжается набор в «Серебряный университет», а школы организуют досуг для пенсионеров в свои «Клубные дни».
С 1 февраля ТЦСО «Зеленоградский» и его филиалы приглашают пенсионеров — в том числе работающих — записаться на бесплатные занятия по разным направлениям: физическая активность (ОФП, скандинавская ходьба, фитнес-тренировки), творчество, танцы, пение, рисование, образование (информационные технологии, английский язык), игры (шашки, шахматы, бильярд).
Записываться необходимо лично, посетив ТЦСО по следующим адресам (дополнительная информация доступна по телефонам):
- ТЦСО «Зеленоградский» — корпус 205а, телефон 8(499)736-4152.
- Филиал «Савелки» — корпус 320, телефон 8(499)734-0049.
- Филиал «Солнечный» — корпус 826, телефон 8(499)732-1220.
- филиал «Крюково» — корпус 2014, телефон: 8(499)710-3163.
В перспективе планируется создать единый информационный реестр направлений для записи на занятия через интернет.
Занятия начнутся после формирования групп. Площадки для занятий выберут в первую очередь по критерию шаговой доступности для тех, кто записался. В Зеленограде уже зарегистрированы 35 площадок проекта «Москва — город долголетия»: среди них филиалы ТЦСО «Зеленоградский», школы, учреждения культуры, здравоохранения и спорта. Все площадки прошли аттестацию на проведение определенных занятий и работу с определенными категориями пенсионеров, в том числе с инвалидами.
«Проект долгосрочный и рассчитан на 25 лет, — поделились в ТЦСО „Зеленоградский“. — Так что занятия будут продолжаться без ограничений по времени, не месяц и не два, а столько, сколько они будут востребованы нашими жителями».
Цель нового городского социального проекта «Москва — город долголетия» — организация досуга для пожилых москвичей и повышение продолжительности их активного долголетия. 29 января проект презентовали в префектуре Зеленограда глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян и глава департамента образования Исаак Калина. С 1 марта проект планируется распространить на всю Москву.
«Москва — стареющий город. Сегодня процент граждан пожилого возраста составляет 24% от общей численности москвичей. Через несколько десятков лет это соотношение, по предварительным прогнозам, будет составлять 50% на 50%. И город должен быть готов к этим вызовам» , — заявил Петросян. По словам его заметителя Ольги Грачевой, продолжительность жизни в Москве достигла 77 лет, после выхода на пенсию москвичи имеют «в запасе» 20-25 лет для активной жизни. «Мы должны помочь им сделать эту жизнь достойной, интересной и качественной» , — заключила она.
Одновременно в Зеленограде продолжит действовать и бесплатный «Серебряный университет» для пенсионеров, первый семестр которого уже стартовал осенью и завершился к новому году.
Сейчас во всех филиалах ТЦСО «Зеленоградский» идёт запись желающих в резерв на второй семестр — на направления: «Еда вместо лекарств», «Информационное пространство жизни», «История и культура Москвы», «Конфликтное поведение: предупреждение и разрешение конфликтов», «Основы финансовой и правовой грамотности», «Психологические проблемы общения», «Пять шагов к волонтерству», «Разговорный английский язык», «Рукоделие и творчество», «Танцуем вместе».
Каждый курс продолжается от одного до двух месяцев с занятиями два раза в неделю. Занятия в «Серебряном университете» проводятся в зеленоградском МГПУ (корпус 425а и корпус 1140), а также в филиале ТЦСО «Зеленоградский» (корпус 826).
«Серебряный университет» — проект Московского городского педагогического университета и Московской городской общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Зеленоградская школа 853 уже предложила пенсионерам программы «Серебряного университета» и активного долголетия - об этом в школе рассказали 21 января на «Клубном дне», который проходит теперь каждый месяц. «Клубные дни» во всех зеленоградских школах ввели совсем недавно, в конце 2017 года, организуют их по воскресеньям ради встреч родителей со школьной администрацией и проведения общего семейного досуга с мастер-классами, концертами и развлечениями. В школе 853 специальное приглашение на такой «Клубный день» получили и бабушки с дедушками.
«Серебряных студентов» ждут программы «Танцуем вместе», «Споемте, друзья», «Шахматы» и «Творческая мастерская». По программе «Активное долголетие» — разные виды досуга. Школа работает в сотрудничестве с ТЦСО «Зеленоградский» там записывают на занятия, а в школе их можно будет посещать.
К деятельному досугу сразу и приступили: гостей пригласили на мастер-класс преподавателя бальных танцев, а потом на распевку с педагогом по вокалу и хоровое исполнение каноном «Во поле березка стояла».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !