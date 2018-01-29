Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Школьные референдумы могут провести одновременно с выборами президента 29.01.2018 ZELENOGRAD.RU

В день выборов президента в московских школах могут устроить голосование по актуальным школьным проблемам. Оппозиция считает, что референдумы нужны для повышения явки на выборах. Власти это опровергают.

Методические рекомендации для проведении «школьных референдумов» разработал Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы. Первые подобные голосования могут пройти одновременно с выборами президента 18 марта. На них могут вынести актуальные школьные вопросы — время начала занятий, единая школьная форма, формат каникул, выбор второго иностранного языка, рассказал депутат Мосгордумы Антон Молев.

«Президентские выборы — самые популярные у избирателя, на них приходит более 50% граждан, — говорит Молев. — Поэтому и в „школьных референдумах“ наверняка примет участие максимальное количество родителей. Собрать такое количество людей по другому поводу просто нереально».

Мосгордума

Мэр Сергей Собянин согласен с этим мнением. «Школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе», сказал мэр на собрании Общественной палаты Москвы.

На самом деле это не так. Школа может устроить голосование по актуальному вопросу в любой момент. Например, в 2014 году родители выбирали формат каникул — голосование проходило на портале «Активный гражданин». В 2016 году уже одна школа 1739 решила поменять формат каникул. В прошлом году школа 609 голосовала по вопросу присоединения к другой школе. Всё это без привязки к выборам.

Кроме того, в Зеленограде место учебы ребенка далеко не всегда совпадает с избирательным участком по месту жительства родителей. Также в школах много детей из области, и их родители тоже обычно идут на выборы по месту регистрации.

Также планируется, что это будет первый референдум, в котором примут участие сами школьники — тем, кому уже исполнилось 14 лет. При этом непонятно, почему школьники старше 14 лет будут иметь преимущество в решении школьных вопросов — получается, что у старшеклассников голосуют и родители, и ученики.

Школьные референдумы 18 марта планируют не только в Москве. В Подмосковье на голосование вынесли вопрос, который вряд ли оставит равнодушным хоть одного ребенка — согласны ли вы учиться шесть дней в неделю. Об этом сообщил политик Алексей Навальный. Он считает школьный референдум «обманом», который устраивают для повышения явки.

Алексей Навальный

Председатель Межрайонного совета директоров образовательных организаций Зеленограда Анатолий Ващилин отказался обсуждать школьный референдум по телефону, предложив выслать вопросы на почту. Ответов на письменные вопросы пока тоже не было.

Поддерживаете ли вы проведение «школьного референдума» одновременно с выборами президента 18 марта?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 122 человека
 Реклама
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
В «Никоре» открылся бьюти-бутик Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама