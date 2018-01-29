В день выборов президента в московских школах могут устроить голосование по актуальным школьным проблемам. Оппозиция считает, что референдумы нужны для повышения явки на выборах. Власти это опровергают.
Методические рекомендации для проведении «школьных референдумов» разработал Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы. Первые подобные голосования могут пройти одновременно с выборами президента 18 марта. На них могут вынести актуальные школьные вопросы — время начала занятий, единая школьная форма, формат каникул, выбор второго иностранного языка, рассказал депутат Мосгордумы Антон Молев.
«Президентские выборы — самые популярные у избирателя, на них приходит более 50% граждан, — говорит Молев. — Поэтому и в „школьных референдумах“ наверняка примет участие максимальное количество родителей. Собрать такое количество людей по другому поводу просто нереально».
Мэр Сергей Собянин согласен с этим мнением. «Школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе», сказал мэр на собрании Общественной палаты Москвы.
На самом деле это не так. Школа может устроить голосование по актуальному вопросу в любой момент. Например, в 2014 году родители выбирали формат каникул — голосование проходило на портале «Активный гражданин». В 2016 году уже одна школа 1739 решила поменять формат каникул. В прошлом году школа 609 голосовала по вопросу присоединения к другой школе. Всё это без привязки к выборам.
Кроме того, в Зеленограде место учебы ребенка далеко не всегда совпадает с избирательным участком по месту жительства родителей. Также в школах много детей из области, и их родители тоже обычно идут на выборы по месту регистрации.
Также планируется, что это будет первый референдум, в котором примут участие сами школьники — тем, кому уже исполнилось 14 лет. При этом непонятно, почему школьники старше 14 лет будут иметь преимущество в решении школьных вопросов — получается, что у старшеклассников голосуют и родители, и ученики.
Школьные референдумы 18 марта планируют не только в Москве. В Подмосковье на голосование вынесли вопрос, который вряд ли оставит равнодушным хоть одного ребенка — согласны ли вы учиться шесть дней в неделю. Об этом сообщил политик Алексей Навальный. Он считает школьный референдум «обманом», который устраивают для повышения явки.
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