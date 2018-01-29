Мэр Сергей Собянин согласен с этим мнением. «Школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе», сказал мэр на собрании Общественной палаты Москвы.

На самом деле это не так. Школа может устроить голосование по актуальному вопросу в любой момент. Например, в 2014 году родители выбирали формат каникул — голосование проходило на портале «Активный гражданин». В 2016 году уже одна школа 1739 решила поменять формат каникул. В прошлом году школа 609 голосовала по вопросу присоединения к другой школе. Всё это без привязки к выборам.

Кроме того, в Зеленограде место учебы ребенка далеко не всегда совпадает с избирательным участком по месту жительства родителей. Также в школах много детей из области, и их родители тоже обычно идут на выборы по месту регистрации.

Также планируется, что это будет первый референдум, в котором примут участие сами школьники — тем, кому уже исполнилось 14 лет. При этом непонятно, почему школьники старше 14 лет будут иметь преимущество в решении школьных вопросов — получается, что у старшеклассников голосуют и родители, и ученики.

Школьные референдумы 18 марта планируют не только в Москве. В Подмосковье на голосование вынесли вопрос, который вряд ли оставит равнодушным хоть одного ребенка — согласны ли вы учиться шесть дней в неделю. Об этом сообщил политик Алексей Навальный. Он считает школьный референдум «обманом», который устраивают для повышения явки.