Действие сериала «Хор» происходит в 70-е. В ДК снимали, в частности, выступление детского хора на новогодней «Песне года», пишет о съемках портал «Кино-театр.ру». Ребята (актеры) «исполняют» песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» раз десять, пока режиссер не снимет их с разных ракурсов. В детском кастинге хора приняло участие более трех тысяч ребят.



Прототип хора не называется, но, очевидно, это прославленный Большой детский хор Виктора Попова. Он был образован в 1970 году при Государственном комитете Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. Хор записал несколько тысяч произведений — от небольших песенок до кантат и опер, активно гастролировал еще в советские времена по всему миру.

Главный герой сериала — подросток из Люберец Юра Соловьев. Его играет 14-летний Олег Чугунов, который похож в гриме на известного всей стране солиста Большого детского хора Сергея Парамонова. Его называли советским Робертино Лоретти, в начале 70-х он исполнял специально написанные для него песни Пахмутовой, Шаинского и других композиторов. После подростковой мутации голоса Сергей не смог стать «взрослой звездой», а в возрасте 37 лет он умер.



Впрочем, режиссер сериала Алена Райнер призывает не искать реальных героев: по её словам, все персонажи — это отсылки к собирательным образам. Одну из самых массовых сцен снимали в лагере «Орленок», который во многом сохранился с советских времен — как и зеленоградский ДК.



В телесериале также снимаются известные актеры Михаил Жигалов, Дмитрий Астрахан, Ольга Волкова, Александр Фисенко, Виктор Проскурин, Людмила Зайцева, Анатолия Лобоцкий, Юрий Назаров и другие. «Хор» обещают показать в этом году.



В прошлом году в Культурном центре «Зеленоград» снимали рекламный ролик для Kenzo. В 2016-м интерьеры и здание ДК также стали съемочной площадкой для сериала «Секретарша» (его уже показывают на Первом канале ТВ), а в этом году ДК и Центральная площадь были задействованы в съемках фантастического сериала «Аванпост».