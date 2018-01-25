Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Домики не будут убирать с площади Юности 25.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Торговые домики останутся на площади Юности до следующего фестиваля. Один из них открыт, в нем работает кафе. Павильоны решено оставить, а не увозить, как раньше. Новый масленичный фестиваль начнется 9 февраля.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Торговые павильоны (шале) раньше привозили на площадь Юности только на период общегородских фестивалей. После окончания очередного фестиваля их разбирали, оставляли на несколько дней на площади, а потом увозили. Теперь же решено оставить их после «Путешествия в Рождество» до «Московской Масленицы», которая пройдет с 9 по 18 февраля, сообщили Zelenograd.ru в управе района Матушкино. В одном павильоне продаются еда и напитки. Все шале будут работать в прежнем формате на масленичном фестивале.

Там, где ярмарка и увеселения востребованы, фестивали практически и не прекращаются. Например, на Профсоюзной улице после окончания фестиваля «Путешествие в Рождество» 14 февраля праздничная площадка снова открылась 19 января — возобновили торговлю, концерты и мастер-классы. Там же, как и в Зеленограде, оставили до следующего фестиваля бесплатную карусель.

К масленичному фестивалю московские власти готовят развлекательную программу — народные гулянья с песнями, танцами, забавами, спортивными играми, театрализованными представлениями и обязательными на Масленицу блинами и оладьями. В шале планируют продавать, кроме блинов, мед, варенье, сувениры, мясные и рыбные деликатесы.

 Реклама
Лучший подарок от «Столицы» за письмо про счастье Объявления
Новая яркая программа цирка «Максимус» — с 10 февраля. Впервые в России — уникальный аттракцион с тигрольвами! Объявления
Лазерное лечение вен и удаление родинок. Применение лазерных технологий в «Медикал Профи» на аппарате Лахта-Милон Объявления
Зеленоградский офис «МИЭЛЬ» приглашает воспользоваться услугами опытных специалистов при сделках с недвижимостью Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама