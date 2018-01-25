Торговые павильоны (шале) раньше привозили на площадь Юности только на период общегородских фестивалей. После окончания очередного фестиваля их разбирали, оставляли на несколько дней на площади, а потом увозили. Теперь же решено оставить их после «Путешествия в Рождество» до «Московской Масленицы», которая пройдет с 9 по 18 февраля, сообщили Zelenograd.ru в управе района Матушкино. В одном павильоне продаются еда и напитки. Все шале будут работать в прежнем формате на масленичном фестивале.

Там, где ярмарка и увеселения востребованы, фестивали практически и не прекращаются. Например, на Профсоюзной улице после окончания фестиваля «Путешествие в Рождество» 14 февраля праздничная площадка снова открылась 19 января — возобновили торговлю, концерты и мастер-классы. Там же, как и в Зеленограде, оставили до следующего фестиваля бесплатную карусель.

К масленичному фестивалю московские власти готовят развлекательную программу — народные гулянья с песнями, танцами, забавами, спортивными играми, театрализованными представлениями и обязательными на Масленицу блинами и оладьями. В шале планируют продавать, кроме блинов, мед, варенье, сувениры, мясные и рыбные деликатесы.