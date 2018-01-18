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Карусель на площади Юности будет работать как минимум до середины февраля. А может быть и круглый год 18.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Двухэтажную карусель оставили на площади Юности после окончания рождественского фестиваля. Она будет бесплатно работать до следующего — масленичного — фестиваля и во время него, то есть до 18 февраля, а в перспективе и круглый год. График будет зависеть от востребованности карусели жителями.

Фото: galinamakarova888 / Instagram

Об этом Zelenograd.ru сообщили в пресс-службе префектуры. Пока карусель работает с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, а в пятницу, субботу и воскресенье — с 10:00 до 21:00. Возможны какие-то изменения в графике работы, это зависит от количества желающих покататься, отметили в пресс-службе. Возможно, карусель так и останется на площади после окончания февральского фестиваля.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля. В павильонах на площади Юности будут торговать сувенирами, блинами, медом, вареньем, изделиями народно-художественных промыслов. Как и в прошлом году, будут развлекательная программа и мастер-классы — их содержание и расписание пока неизвестны.

Будут ли увозить закрытые сейчас торговые павильоны с площади Юности, оставят ли закрытыми или откроют хотя бы в одном из них какую-то торговлю в период между фестивалями, организаторы фестиваля решат на этой неделе.

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