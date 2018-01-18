Об этом Zelenograd.ru сообщили в пресс-службе префектуры. Пока карусель работает с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, а в пятницу, субботу и воскресенье — с 10:00 до 21:00. Возможны какие-то изменения в графике работы, это зависит от количества желающих покататься, отметили в пресс-службе. Возможно, карусель так и останется на площади после окончания февральского фестиваля.



Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля. В павильонах на площади Юности будут торговать сувенирами, блинами, медом, вареньем, изделиями народно-художественных промыслов. Как и в прошлом году, будут развлекательная программа и мастер-классы — их содержание и расписание пока неизвестны.



Будут ли увозить закрытые сейчас торговые павильоны с площади Юности, оставят ли закрытыми или откроют хотя бы в одном из них какую-то торговлю в период между фестивалями, организаторы фестиваля решат на этой неделе.