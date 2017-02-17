На площади Юности с 13:00 — театрально-концертная программа, игры, забавы, конкурсы и хороводы для детей и взрослых, праздничная торговля, катание на лошадях, ростовые куклы. В 15:00 сожгут чучело Масленицы.

На Черном озере с 12:00 — концерт, снежная горка (в дополнение к ледяной), раздача блинов, веселые конкурсы.

На хоккейной коробке у корпуса 1131 в 14:00 роллеры проводят зиму массовым катанием на коньках под музыку, с прыжками через перекладину. Все желающие могут к ним присоединиться. Здесь же будут блины, игры и конкурсы.



Культурный центр «Зеленоград» ждет всех желающих в 14:00. Здесь устроят настоящую кузницу, гости могут попробовать себя в этом ремесле и увидеть художественную ковку. Пройдут мастер-классы по изготовлению деревянных корабликов и мечей, кукол, горшков на гончарном круге, резьбе по дереву, росписи деревянных кукол. В концертной программе: инсталляция календарно-обрядового праздника «Широкая Масленица» театра танца «Сапфир», теневой спектакль по мотивам русских народных сказок детской театральной студии «Барабан» (по предварительной записи), концерт этно-клуба «Дикое поле». В течение дня будет работать ярмарка-продажа— авторская береста, керамика, цветное стекло, куклы ручной работы, украшения, натуральные сладости, блины. Завершится праздник чайной церемонией.