Масленичная неделя в этом году начинается 20 февраля, но основные мероприятия пройдут в воскресенье 26 февраля: на площади Юности устроят концерт, хороводы, конкурсы, катание на лошадях, в ДК — кузницу, ярмарку и народные забавы, возле ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне покажут живого медведя и раздадут бесплатные блины. В центре Москвы и столичных парках более разнообразная программа. Рассказываем подробно о самом интересном.
26 февраля
На площади Юности с 13:00 — театрально-концертная программа, игры, забавы, конкурсы и хороводы для детей и взрослых, праздничная торговля, катание на лошадях, ростовые куклы. В 15:00 сожгут чучело Масленицы.
На Черном озере с 12:00 — концерт, снежная горка (в дополнение к ледяной), раздача блинов, веселые конкурсы.
На хоккейной коробке у корпуса 1131 в 14:00 роллеры проводят зиму массовым катанием на коньках под музыку, с прыжками через перекладину. Все желающие могут к ним присоединиться. Здесь же будут блины, игры и конкурсы.
Культурный центр «Зеленоград» ждет всех желающих в 14:00. Здесь устроят настоящую кузницу, гости могут попробовать себя в этом ремесле и увидеть художественную ковку. Пройдут мастер-классы по изготовлению деревянных корабликов и мечей, кукол, горшков на гончарном круге, резьбе по дереву, росписи деревянных кукол. В концертной программе: инсталляция календарно-обрядового праздника «Широкая Масленица» театра танца «Сапфир», теневой спектакль по мотивам русских народных сказок детской театральной студии «Барабан» (по предварительной записи), концерт этно-клуба «Дикое поле». В течение дня будет работать ярмарка-продажа— авторская береста, керамика, цветное стекло, куклы ручной работы, украшения, натуральные сладости, блины. Завершится праздник чайной церемонией.
Возле ТЦ «Столица» в корпусе 2309 с 12:00 бесплатно предложат блины, чай и кофе. В праздничной программе — игры и хороводы со скоморохами, фольклорный ансамбль, дрессированный медведь, бесплатное катание на пони (с тележкой) и детский батут. В завершение праздника — сжигание чучела.
На катке у корпуса 901 с 14:00 — исконно русские забавы и игры, угощение, конкурсы и выступления народных коллективов.
Центры социального обслуживания устраивают свои уличные праздники 21 и 22 февраля. «Творческий лицей» приглашает на фольклорный праздник 22 февраля.
25 февраля с 12:00 возле Школьного озера (у корпуса 1002, на территории автогородка) обещают веселые конкурсы, лошадей, беспроигрышную лотерею, мастер-класс и дегустацию черных блинов. В этот же день, в 14:00 на западной стороне Школьного озера (там, где сцена) праздник продолжится: блины, полевая кухня, театрализованное представление, анимационная программа, сжигание чучела.
В центре и в столичных парках по случаю Масленицы увеселения начнутся уже 17 февраля, а завершаться масштабным празднованием 26-го. В течение недели на центральных площадках будут идти мастер-классы, выступать уличные музыканты, развлекать ряженые.
На Тверской площади поставят горки для катания, надувные фигуры Масленицы; здесь каждый день выступает кукольный театр, а всем присутствующим предлагают поиграть в игру «Разбуди медведя». «Её правила гости узнают на месте», таинственно сообщает портал правительства Москвы.
На Манежной площади поставят восьмиметровую ледяную Масленицу. Над неё ушло более 30 тонн льда из озер Первоуральска, над её созданием трудятся пять художников, сообщают организаторы масленичного фестиваля. 26 февраля её символически сожгут — в течение нескольких минут она будет гореть, но совсем не растает.
На ВДНХ обещают экзотические блины с крабами и маршмеллоу, мясо кабана, лося и медведя, старинные русские игры — шалыга, котел и сковорода, игру «взятие крепости» на сеновале. А в центре ярмарки поставят флюгеры-вертушки высотой до восьми метро — специально для селфи. 26-го — концерт звезд эстрады на катке.
На Новом Арбате устроят художественную Масленицу. По нему будут ходить двухметровые фигуры, изображающие художников-авангардистов Казимира Малевича, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова и Варвары Степановой. С ними можно будет сфотографироваться.
На площади Революции строят большой ледяной дворец с суровыми стражами Зимы. Для детей устроят необычные игры: боулинг с масленичным шаром, блинный тир. Ряженые будут развлекать, предлагать поучиться основам кулачного боя, поиграть в клюшкование, рюхи, бабки и кубарь.
Везде поют, пляшут, вспоминают русские традиции, торгуют блинами, деликатесами и сувенирами.
Все московские площадки (информацию обновляют)
Масленица — это древний славянский праздник, идущий с языческих времен. По мнению историков, он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы. Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды.
Традиции масленичной недели: в первый день (понедельник) свекор и свекровь идут в гости к сватам. Во вторник — помолвки, смотрины, катания молодежи на санях с горок, всяческие потехи и забавы. В среду зять идёт к тёще на блины. Четверг — Разгуляй, самый веселый день. Всеобщее гулянье, кулачные бои, штурм снежных крепостей, прыжки через костры. Пятница — тёща идёт к зятю на блины. Суббота — невестки приглашают в гости золовок и других родственников мужа. Воскресенье — проводы зимы, заговенье перед началом Великого поста, все просят друг у друга прощения.
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