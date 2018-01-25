Бьюти-бутик открылся в салоне Никор. Здесь вы можете приобрести все необходимые продукты по уходу за волосами, кожей лица и тела.
В нашем бутике представлены такие марки по уходу за волосами как Lebel — Япония, Loreal — Испания, Wella — Германия, Nioxin — США.
Предлагаем вашему вниманию продукты месяца со скидкой 20% - серия Balans от ВЕЛЛА System Professional! Это 8 продуктов, актуальных в зимний период, предназначенных для чувствительной кожи головы и от выпадения волос. Эта серия содержит уникальный комплекс, способный решить любую проблему кожи головы с помощью всего одного продукта!
ВЕЛЛА System Professional — это новый luxury бренд. А мы — один из передовых салонов в России, представляющих этот бренд.
А теперь о коже лица и тела! Наш бутик предлагает разнообразные профессиональные косметические марки класса Премиум. Это Academie — Франция, Janssen — Германия, Holy Land — Израиль, Renew — Израиль, HydroPeptide — США.
Каждая линейка богата своими уникальными ингредиентами и отличается эффективными уходовыми качествами!
С помощью грамотной консультации косметолога вы подберете себе весь необходимый уход и решите любые вопросы связанные с косметическими продуктами!
Продукт месяца для лица — это роскошная регенерирующая тональная основа от бренда Academy со скидкой 20%! Это больше чем тональная основа — это профессиональный подход: увлажнение, обновление и сияние кожи в каждом прикосновении, а самое главное — идеальное тонирование недостатков кожи!
Мы позаботились и о ваших ножках! Встречайте! Скидка 20% на самый востребованный продукт для ног — крем гидробаланс марки Gehwol — Германия, для оптимального ухода за сухой и чувствительной кожей ног! Ежедневное применение крема гидро-баланс защищает ноги от появления неприятного запаха, содержит противогрибковые компоненты и оказывает противовоспалительное действие!
Приходите на консультацию к нашим специалистам! Все консультации в нашем салоне бесплатные!
Ждем вас по адресу: Зеленоград, 1204.
Записывайтесь по тел: +7( 499) 731-59-68, +7( 499) 731-16-85
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
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