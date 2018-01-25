Бьюти-бутик открылся в салоне Никор. Здесь вы можете приобрести все необходимые продукты по уходу за волосами, кожей лица и тела.

В нашем бутике представлены такие марки по уходу за волосами как Lebel — Япония, Loreal — Испания, Wella — Германия, Nioxin — США.

Предлагаем вашему вниманию продукты месяца со скидкой 20% - серия Balans от ВЕЛЛА System Professional! Это 8 продуктов, актуальных в зимний период, предназначенных для чувствительной кожи головы и от выпадения волос. Эта серия содержит уникальный комплекс, способный решить любую проблему кожи головы с помощью всего одного продукта!

ВЕЛЛА System Professional — это новый luxury бренд. А мы — один из передовых салонов в России, представляющих этот бренд.