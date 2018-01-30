Бесплатные тренировки к гонкам с препятствиями проводит клуб OCR-Банда в физкультурно-оздоровительном комплексе «Савёлки» (Озёрная аллея, дом 2). Ближайшие гонки начнутся в уже феврале, а в апреле состоится Зеленоградская гонка с препятствиями — к соревнованиям готовят зеленоградских участников и команды. Приглашаются все желающие, дети от четырёх лет в сопровождении родителей, подростки с 16 лет и взрослые до 60 лет с любым уровнем подготовки, без противопоказаний к физическим нагрузкам.
Занятия в ФОК «Савелки» проходят по воскресеньям с 11:30 до 13:00 под руководством профессиональных тренеров. В распоряжении спортсменов большой тёплый зал в 1300 кв.метров, раздевалки с горячей водой, многофункциональная кроссфит-рама, рукоход, канаты, кольца, обязательная сменная спортивная обувь. По средам в 19 часов проводятся беговые тренировки на улице, у городско пруда.
Проводят тренировки Светлана Голубева — чемпионка Зеленограда по кроссу с препятствиями, сертифицированный тренер по фитнессу, и Дмитрий Чуфаров — постоянный участник «Гонки Героев», «Гонки Гладиаторов», BearRace, Spartan Race, Bison Race и других гонок.
«4 февраля пройдёт гонка по пересеченной местности с препятствиями — проект Shatun race в Измайловском парке, — рассказала Zelenograd.ru Светлана Голубева. — Несколько спортсменов сейчас готовятся индивидуально участвовать в «Гонке Героев Зима«, которая планируется 17 февраля в Крылатском у Гребного канала. Готовим команды и личной зачёт на Зеленоградскую гонку с препятствиями, которая состоится 15 апреля на пляже Большого городского пруда, и на выездную гонку в Беларусь Bison race, сборы пройдут с 28 апреля по 2 мая».
Тренируют раздельно начинающих и подготовленных спортсменов. В основе тренировок бег, укрепление силы хвата, выработка силовой выносливости. Спортсмены, в соответствии с опытом, ближе к соревнованиям определяют, где проявят себя успешнее: в командной или индивидуальной гонке.
«Кто-то любит бежать самостоятельно на результат, кому-то удобно бегать в команде, — говорит Дмитрий Чуфаров. — В апреле будет парный соревновательный формат (две женщины, два мужчины, мужчина с женщиной) и индивидуальный. Каждые 4-5 недель мы проводим командные соревнования внутри клуба, чтобы оценить командный дух и готовность спортсменов. Так же проходят функциональные занятия на время, которые через 3-4 недели повторяются, сравниваются результаты, и каждый спортсмен может оценить свой прогресс».
Клуб подготовки к гонкам с препятствиями OCR-Банда основан в 2016, а по итогам 2017 года стал лауреатом премии «ВСпорте» как лучший спортивный проект, как сообщал Studentsport.ru. Основные направления работы клуба — проведение высокоинтенсивных функциональных тренировок для спортсменов, организация спортивных мероприятий, укрепление спортивного и духовного настроя участников.
Клуб бесплатно занимаемся подготовкой всех желающих к участию к таким соревнованиям, как «Гонка Героев«, которая включает в себя и детские соревнования, «Гонка Гладиаторов«, BearRace, «Стань Человеком«, Гонка ГТО, Bison Race и к многим другим. Члены клуба являются призерами и победителями этих гонок. Участие в гонках, как правило, платное и стоит от 1500 до 5000 рублей. Исключение — Гонка ГТО, в рамках которой любой желающий может в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО.
Дополнительную информацию о тренировках в Зеленограде можно получить по телефонам: 8(926)255-7428, Светлана Голубева, и 8(916)624-0258, Дмитрий Чуфаров.
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