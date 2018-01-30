Занятия в ФОК «Савелки» проходят по воскресеньям с 11:30 до 13:00 под руководством профессиональных тренеров. В распоряжении спортсменов большой тёплый зал в 1300 кв.метров, раздевалки с горячей водой, многофункциональная кроссфит-рама, рукоход, канаты, кольца, обязательная сменная спортивная обувь. По средам в 19 часов проводятся беговые тренировки на улице, у городско пруда.

Проводят тренировки Светлана Голубева — чемпионка Зеленограда по кроссу с препятствиями, сертифицированный тренер по фитнессу, и Дмитрий Чуфаров — постоянный участник «Гонки Героев», «Гонки Гладиаторов», BearRace, Spartan Race, Bison Race и других гонок.

«4 февраля пройдёт гонка по пересеченной местности с препятствиями — проект Shatun race в Измайловском парке, — рассказала Zelenograd.ru Светлана Голубева. — Несколько спортсменов сейчас готовятся индивидуально участвовать в «Гонке Героев Зима«, которая планируется 17 февраля в Крылатском у Гребного канала. Готовим команды и личной зачёт на Зеленоградскую гонку с препятствиями, которая состоится 15 апреля на пляже Большого городского пруда, и на выездную гонку в Беларусь Bison race, сборы пройдут с 28 апреля по 2 мая».

Тренируют раздельно начинающих и подготовленных спортсменов. В основе тренировок бег, укрепление силы хвата, выработка силовой выносливости. Спортсмены, в соответствии с опытом, ближе к соревнованиям определяют, где проявят себя успешнее: в командной или индивидуальной гонке.