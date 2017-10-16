Короткая трасса (3 км) проходила по пляжной зоне Большого городского пруда и парк Победы, длинная (7 км) продолжалась под автомобильным мостом и вдоль Малого городского пруда до лесопарка между 4 и 12 микрорайонами Зеленограда.

В каждом забеге с 10:00 стартовали несколько человек. 12 мужчин, 9 женщин и три пары зарегистрировались на 3-километровую дистанцию, 18 мужчин, 3 женщины и пять пар на 7-километровую, при этом на старт явились не все. В ФОК «Савелки» на Озёрной аллее для участников работали теплые раздевалки с душевыми и камера хранения вещей. Там же после забега угощали пиццей и напитками.

Снаружи шёл дождь и температура не поднималась выше +6 градусов. Во время забегов участники должны были выполнить от 6-9 заданий-упражнений (для 3-километровой дистанции) до 16 (для 7 км). Станции с заданиями устроили на песчаном пляже, травянистых полянах парка Победы, на лесных грунтовых дорожках и на асфальтированных аллеях, а также в скейтпарке. Например, одним из заданий было залезть по шведской стенке на самый верх 3-метровой рампы, спуститься с одного верхнего края и забежать на другой. Другое задание — пробежать полосу преград, в конце которой с разбега забраться на рампу высотой 2,5 метров. Преградами были и заборы, и препятствия из покрышек или верёвок, целые веревочные этапы или турники спортплощадок.

Для хронометража использовалась бесконтактная электронная система с чипами в браслетах — на финише нужно было просто поднести руку с чипом к считывающему устройству. А после забегов были объявлены дополнительные конкурсы: кто дольше всех провисит на перекладине и кто дольше всех простоит в положении «планка».

"Праздник для тех, кто участвовал, наверное, получился на славу. Для болельщиков и прочих гостей, думаю, погода не была гостеприимной", — отозвался о соревнованиях один из участников. Под дождём отклеивались номера, металлические снаряды были мокрыми и травмоопасными, а на финише не хватало горячего чая вместо холодной воды. Однако, помимо недостатков многие высказали благодарность организаторам: «Спасибо за гонку, была классная конкуренция на дистанции!», «Трасса стала интереснее, к препятствиям организаторы подошли с фантазией», «Волонтеры молодцы! Мокли, но подбадривали».

Участники получили медали и сертификаты на посещение фитнес-клуба «I-Fit Фитнес и Бассейн» и студии танцев «Феникс”, а также 25% скидки на посещение скалодрома «Элма». Победителям и призёрам достались также часы для бега/плавания, спортивная одежда и другие подарки.

Свои впечатления от кросса описал на его странице Вконтакте главный судья и организатор соревнований Вячеслав Ландышев, заведующий ФОК «Савёлки», неоднократный участник «Гонки гладиаторов» и других забегов с препятствиями: «Для меня организация опять была трудной, а местами стрессовой. Однако в борьбе с трудностями появились опыт и костяк команды помощников. На мой взгляд, в этот раз гонка удалась. Препятствия стали труднее, трасса лучше размечена, отзывы моих знакомых — более положительны, дистанции — интереснее».

Первый Чемпионат Зеленограда по кроссу с препятствиями прошёл в мае, следующий планируют провести в апреле 2018 года.