Новая остановка назначена поездам «Ласточка», которые идут из Москвы до Конаково и обратно: отправлением от станции Конаково ГРЭС в 6:35, с Ленинградского вокзала — в 18:30. Остановку вводят с 1 февраля по многочисленным просьбам пассажиров.



Об этом сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. На остановке Конаковский Мох высадка и посадка пассажиров из первого и последнего вагонов производиться не будет.

В связи с назначением остановки на станции Конаковский Мох незначительно меняется время отправления и прибытия на станцию Конаково ГРЭС. Сейчас «Ласточка» в сторону Москвы уходит с этой станции в 6:37, будет отправляться на две минуты раньше. В обратную сторону поезд будет прибывать в Конаково ГРЭС в 20:13 (сейчас в 20:12).



Поезда «Ласточка» стали ездить в Конаково в декабре, сейчас они останавливаются на станциях Клин, Подсолнечная, Крюково, Сходня, Химки. Разовый проезд в «Ласточке» от Москвы до Конаково стоит 450 рублей. Время в пути — 1 час 43 минуты.

Также с 1 февраля обычная электричка отправлением из Конаково в Москву в 20:39 будет останавливаться на платформе Левобережная (сейчас не останавливается) и не будет делать остановку на Рижской. Изменения также вводятся по просьбам пассажиров.