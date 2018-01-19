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При переезде и покупке жилья в центрах госуслуг теперь все документы оформляют за один визит 19.01.2018 ZELENOGRAD.RU

При переезде за один визит в МФЦ («Мои документы») можно сделать перерасчет коммунальных платежей, оформить льготы и субсидии, налоги, внести изменения в документы воинского учета и оформить другие нужные документы. При покупке квартиры — одновременно получить документы БТИ, информацию о зарегистрированных правах на жилье, сведения из Росреестра и так далее.

Получение документов «одним пакетом» теперь доступно во всех МФЦ, в том числе зеленоградских (адреса). До 17 января такая услуга была доступна только в нескольких из них. Сотрудники на стойке информации проконсультируют, какие документы можно единовременно оформить при переезде или покупке жилья. МФЦ работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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