Бесплатный доступ в интернет есть во всех библиотеках округа, но быстрый только в двух — в корпусах 1462 и 1106. Подключение к сети Moscow_WiFi_Free с телефона производится автоматически, пароль скажут в библиотеке. Интернет доступен на всей территории этих библиотек.

Точками доступа в интернет оборудованы все библиотеки, но за исключением 252-й и 253-й, работает он достаточно медленно, рассказали Zelenograd.ru в администрации библиотечной системы Зеленограда. А в библиотеках в корпусах 1462 и 1106 в декабре поставили новое оборудование, теперь подключение и сам интернет быстрые. В перспективе оборудование поменяют и во всех остальных зеленоградских библиотеках.

Интернет весьма востребован посетителями библиотек разного возраста, отметили в библиотеке. Например, в корпус 1462 часто приходят поработать мужчины возрастом 25-40 лет. В библиотеке в корпусе 1004 интернетом пользуются в основном студенты. Часто интернетом пользуются посетители библиотеки №249 в корпусе 607А. Подростки чаще пользуются библиотечным интернетом, чтобы поиграть.



В департаменте информационных технологий уверены, что Wi-Fi наиболее востребован студентами и фрилансерами. Первым интернет поможет писать курсовые и дипломные работы, вторым — работать в формате коворкинга.