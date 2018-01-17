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Спортивную школу в 3 микрорайоне закрыли «по техническим причинам» 17.01.2018 ZELENOGRAD.RU

На неопределенный срок закрыто здание спортшколы №111 в корпусе 348А. Тренировки воспитанников отделений греко-римской борьбы и волейбола проходят в здании регбийного комплекса на Озерной аллее.

фото: Zelenograd.ru

Школу закрыли на прошлой неделе. «В связи с остановкой эксплуатации здания, по техническим причинам», пояснили Zelenograd.ru в Москомспорте. В чем конкретно заключаются технические причины, и когда школу планируется открыть, не уточнили. В окружном Центре физической культуры и спорта заверили, что с занятиями и набором детей в спортшколу №111 всё будет хорошо, «дети не пострадают».

Жительница Зеленограда, чей ребенок занимается в спортшколе, рассказала Zelenograd.ru, что на вопрос о причинах закрытия здания в школе ей ответили: «Из-за крыши, на которой скапливается снег».

Здание спортшколы в 3 микрорайоне капитально ремонтировали в 2015—2016 году.

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