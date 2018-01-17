Школу закрыли на прошлой неделе. «В связи с остановкой эксплуатации здания, по техническим причинам», пояснили Zelenograd.ru в Москомспорте. В чем конкретно заключаются технические причины, и когда школу планируется открыть, не уточнили. В окружном Центре физической культуры и спорта заверили, что с занятиями и набором детей в спортшколу №111 всё будет хорошо, «дети не пострадают».

Жительница Зеленограда, чей ребенок занимается в спортшколе, рассказала Zelenograd.ru, что на вопрос о причинах закрытия здания в школе ей ответили: «Из-за крыши, на которой скапливается снег».

Здание спортшколы в 3 микрорайоне капитально ремонтировали в 2015—2016 году.