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В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуется медсестра 28.12.2017 Медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» Реклама

Требуется медсестра.

  • Диплом и сертификат по специальности «Сестринское дело».
  • Внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции.
  • Ассистирование при проведении лечебно-диагностических манипуляций.
  • Забор биологических материалов.
  • Стерилизация медицинских инструментов.
  • Приветствуется опыт работы в ЦСО и/или в эндоскопии.
  • График работы 2/2 с 08.00. до 21.00; З/п от 35 000 руб.
  • Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.

Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4

31 декабря с 8.00 до 18.00
1 января — выходной.
Со 2 января в обычном режиме: с 8.00 до 21.00

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте: info@med-det.ru

Тел. 8(499)502-50-05, 8(800)234-5834

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