Требуется медсестра.
- Диплом и сертификат по специальности «Сестринское дело».
- Внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции.
- Ассистирование при проведении лечебно-диагностических манипуляций.
- Забор биологических материалов.
- Стерилизация медицинских инструментов.
- Приветствуется опыт работы в ЦСО и/или в эндоскопии.
- График работы 2/2 с 08.00. до 21.00; З/п от 35 000 руб.
- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.
Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4
31 декабря с 8.00 до 18.00
1 января — выходной.
Со 2 января в обычном режиме: с 8.00 до 21.00
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте: info@med-det.ru
Тел. 8(499)502-50-05, 8(800)234-5834
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