Диплом и сертификат по специальности «Сестринское дело».

Внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции.

Ассистирование при проведении лечебно-диагностических манипуляций.

Забор биологических материалов.

Стерилизация медицинских инструментов.

Приветствуется опыт работы в ЦСО и/или в эндоскопии.

График работы 2/2 с 08.00. до 21.00; З/п от 35 000 руб.

Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.

Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4

31 декабря с 8.00 до 18.00

1 января — выходной.

Со 2 января в обычном режиме: с 8.00 до 21.00

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте: info@med-det.ru

Тел. 8(499)502-50-05, 8(800)234-5834