Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» поздравляет зеленоградцев с наступающим Новым годом и Рождеством! Желает в Новом году удачи, богатырского здоровья, семейного тепла и хорошего настроения вам и вашим близким! Пусть в вашем доме всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне!

