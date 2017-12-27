Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» поздравляет зеленоградцев с наступающим Новым годом и Рождеством! Желает в Новом году удачи, богатырского здоровья, семейного тепла и хорошего настроения вам и вашим близким! Пусть в вашем доме всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне!
График работы в праздничные дни:
- 31 декабря с 8.00 до 18.00. Вызов на дом с 8.00 до 14.00.
- 1 января — выходной.
- Со 2 января в обычном режиме: с 8.00 до 21.00. Вызов на дом с 8.00 до 16.00
Лабораторные исследования проводятся с ограничениями, уточняйте у администраторов.
Подарочный сертификат на медицинские услуги — отличный подарок к Новому году для родных и близких!
Ваша семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»
+7 (499) 50-2-50-05 многоканальный
+7 (800) 234-58-34 звонок бесплатный
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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