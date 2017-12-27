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Новогодние пожелания и сертификат от Семейной клиники «ДЕТСТВО Плюс». График работы в праздники 27.12.2017 Семейной клиники «ДЕТСТВО Плюс» Реклама

Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» поздравляет зеленоградцев с наступающим Новым годом и Рождеством! Желает в Новом году удачи, богатырского здоровья, семейного тепла и хорошего настроения вам и вашим близким! Пусть в вашем доме всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне!

График работы в праздничные дни:

  • 31 декабря с 8.00 до 18.00. Вызов на дом с 8.00 до 14.00.
  • 1 января — выходной.
  • Со 2 января в обычном режиме: с 8.00 до 21.00. Вызов на дом с 8.00 до 16.00

Лабораторные исследования проводятся с ограничениями, уточняйте у администраторов.

Подарочный сертификат на медицинские услуги — отличный подарок к Новому году для родных и близких!

Ваша семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»

https://www.med-det.ru/

+7 (499) 50-2-50-05 многоканальный

+7 (800) 234-58-34 звонок бесплатный



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"ДЕТСТВО Плюс"

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