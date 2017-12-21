Цирковая анимационная программа.

Наступает Новый год желтой собаки, в гости к ТК и его маленьким гостям придет символ будущего года, познакомит со своими друзьями и расскажет, что ждет нас в будущем году.

В программе: выступления дрессированных собак, клоунские репризы, фокусы, викторины и сладкие подарки активным участникам.

Продолжительность: 2 часа.