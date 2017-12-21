Бесплатные новогодние ёлки и спектакли в ТК «Панфиловский» 21.12.2017 ТК «Панфиловский» Реклама

Приходите всей семьей на новогодние праздники и станьте героями волшебных историй, которые помогут по-новому посмотреть на Новый год!

Встречаемся со 2 по 7 января на -1 этаже с 14:00 до 16:00

2 января — Здравствуй, желтая собака! Начало в 14:00

Цирковая анимационная программа.

Наступает Новый год желтой собаки, в гости к ТК и его маленьким гостям придет символ будущего года, познакомит со своими друзьями и расскажет, что ждет нас в будущем году.

В программе: выступления дрессированных собак, клоунские репризы, фокусы, викторины и сладкие подарки активным участникам.

Продолжительность: 2 часа.

З января — Приключения Иванушки и Алёнушки в снежном лесу. Начало в 14:00

Кукольный спектакль.

Кукольный спектакль с анимацией от известных героев русских сказок, поучительная история братика и сестрички о том, что нужно слушать старших, помогать и защищать младших.
Продолжительность: 2 часа.

4 января — Новогодние метаморфозы. Начало в 14:00

Знакомство детей с новогодним чудом, рассказ про Рождество, активные конкурсы от ведущих-аниматоров.

В программе: фокусы, трансформация, выступления от известных артистов Московского Цирка.


Продолжительность: 2 часа.


5 января — Спектакль от МосКонцерта «Морозко». Начало в 14:00

Новогодний спектакль от ведущих артистов театра им. МосКонцерта по мотивам известной русской сказки.

Все гости получат массу впечатлений, став участниками интерактивного спектакля. Самые активные получат сладкие подарки.

Продолжительность: 2 часа.

6 января — Щелкунчик. Начало в 14:00

Театрализованная постановка от артистов Московского Цирка по мотивам известного произведения. В программе: шоу грызунов, танцевальные номера, танцевальный мастер-класс. Сладкие бонусы, всем участникам новогоднего бала.

Продолжительность: 2 часа.

7 января — Новогодний спектакль «Пока часы 12 бьют». Начало в 14:00

Красивая новогодняя история с новогодними фокусами, поучительными историями и выступлением артистов Театра им. МосКонцерта.

Продолжительность: 2 часа.

Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 6А, ТЦ «Панфиловский»

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