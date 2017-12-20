Группа компаний «Никор» поздравляет вас с самыми долгожданными и любимыми праздниками — Новым годом и Рождеством! Хотим пожелать, чтобы наступающий 2018 год принес вам удачу в делах и исполнение всех намеченных планов!
Пусть все желания, которые вы загадываете на Новый год, исполнятся, и этот год станет годом достигнутых целей, приятных открытий и сбывшихся мечт!
Желаем вам любви, счастья и крепкого здоровья, чтобы ваши близкие были здоровы и счастливы, а любовь окружала и наполняла ваш дом!
А мы всегда рады видеть вас в сети наших медицинских клиник и салонов красоты!
До 15 января во всех клиниках «Никор» действуют «Традиционные рождественские скидки» — 10% на все виды стоматологических услуг.
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