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Новогодние подарки от салона «Никор» 21.12.2017 Салон «Никор» Реклама

Команда салона красоты Никор поздравляет вас с наступающим Новым 2018-ым годом! В преддверии праздников мы приготовили для вас подарочные сертификаты и готовые подарочные наборы косметики для ухода за волосами и кожей лица!

Не нужно искать, что подарить близким и себе! Приходите в наш бьюти-бутик! И конечно не забывайте записаться к нам в салон красоты!

Приходите и подарите себе новогоднее настроение!

Мы ждём вас каждый день с 8.00 до 20.00!

В праздничные дни мы поможем вам поддержать вашу красоту: салон красоты Никор открыт для Вас со 2-го января.

И наш Новогодний подарок для вас — до 31.12 мы дарим вам скидку 25% на косметический уход от Академи (Франция).

Будьте красивы и здоровы с салоном красоты Никор!

nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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