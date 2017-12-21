Команда салона красоты Никор поздравляет вас с наступающим Новым 2018-ым годом! В преддверии праздников мы приготовили для вас подарочные сертификаты и готовые подарочные наборы косметики для ухода за волосами и кожей лица!
Не нужно искать, что подарить близким и себе! Приходите в наш бьюти-бутик! И конечно не забывайте записаться к нам в салон красоты!
Приходите и подарите себе новогоднее настроение!
Мы ждём вас каждый день с 8.00 до 20.00!
В праздничные дни мы поможем вам поддержать вашу красоту: салон красоты Никор открыт для Вас со 2-го января.
И наш Новогодний подарок для вас — до 31.12 мы дарим вам скидку 25% на косметический уход от Академи (Франция).
Будьте красивы и здоровы с салоном красоты Никор!
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
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