Мы ждём вас каждый день с 8.00 до 20.00!

В праздничные дни мы поможем вам поддержать вашу красоту: салон красоты Никор открыт для Вас со 2-го января.

И наш Новогодний подарок для вас — до 31.12 мы дарим вам скидку 25% на косметический уход от Академи (Франция).

Будьте красивы и здоровы с салоном красоты Никор!

nikor-salon.ru

www.instagram.com/nikor_salon

www.facebook.com/nikorsalon