Центр детской и взрослой стоматологии — Новогодние скидки и акции 18.12.2017 Центр детской и взрослой стоматологии Реклама

Центр детской и взрослой стоматологии поздравляет своих пациентов с наступающим Новым годом и Рождеством!

В Новом году мы желаем всем здоровых улыбок, хорошего настроения и ждем всех на лечение в наш центр!

Ежегодно со 2-го по 15 января предоставляем скидки 10% на лечение и скидки 50% на комплекс гигиены полости — всего за 1990 рублей
В комплекс входит ультразвуковое снятие отложений, «AirFlow», полировка зубов и реминерализирующия терапия.
Каждое 10 число месяца к нам в гости приходит Зубная фея.

Наша фея в процессе игры подготавливает ребенка к посещению доктора,провожает его до кабинета и потом дарит подарок. Тем самым все наши маленькие пациенты забывают о чувстве страха!

Со 2 января по 10 января наш Центр работает в обычном режиме с 9.00 до 21.00
Зеленоград, корпус 1561

Телефон: 8(499)738-77-77, 8(926)112-89-22

www.centerstom.com,

instagram: @centerstom

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В ДЕКАБРЕ

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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