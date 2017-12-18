Центр детской и взрослой стоматологии поздравляет своих пациентов с наступающим Новым годом и Рождеством!
В Новом году мы желаем всем здоровых улыбок, хорошего настроения и ждем всех на лечение в наш центр!
Ежегодно со 2-го по 15 января предоставляем скидки 10% на лечение и скидки 50% на комплекс гигиены полости — всего за 1990 рублей
В комплекс входит ультразвуковое снятие отложений, «AirFlow», полировка зубов и реминерализирующия терапия.
Каждое 10 число месяца к нам в гости приходит Зубная фея.
Наша фея в процессе игры подготавливает ребенка к посещению доктора,провожает его до кабинета и потом дарит подарок. Тем самым все наши маленькие пациенты забывают о чувстве страха!
Со 2 января по 10 января наш Центр работает в обычном режиме с 9.00 до 21.00
Зеленоград, корпус 1561
Телефон: 8(499)738-77-77, 8(926)112-89-22
instagram: @centerstom
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