Магазин в магазине — «Кант» в «Декатлоне» — откроется в субботу, 9 декабря, в ТРЦ «Зеленопарк». В день торжественного открытия с 12:00 до 18:00 пройдут показы коллекций экипировки, для гостей устроят спортивные активности, общение со спортсменами и фуршет. О том, зачем крупной мировой ритейлинговой сети «Декатлон» делить свои площади с российским «Кантом», который займёт 600 из 4000 кв.метров «Декатлона» в «Зеленопарке», рассказывали представители обеих компаний — они будут работать для разных сегментов покупателей.

Ритейлер и производитель спортивных товаров Decathlon еще осенью объявил об открытии в нескольких своих российских магазинах представительств отечественной сети «Кант», ориентированной на любителей зимних видов спорта и профессиональных спортсменов. 14 действующих спортивных магазинов «Кант» специализируются на шести видах спорта: горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, туризм, роликовые коньки и велоспорт. «Кант» является эксклюзивным дистрибьютором ряда известных мировых брендов, в том числе горнолыжного и сноубордического оборудования и экипировки.

«Декатлон» специализируется на товарах с доступной ценой для начинающих и для продолжающих спортсменов, как рассказал «Ведомостям» директор по развитию «Декатлон Россия» Даниэль Арфауи: «Но клиенты часто говорят, что им нужны и товары для более продвинутых пользователей». Поэтому «Декатлон» решил создать платформу для продаж товаров для всех — от начинающих спортсменов до экспертов, а к работе с другой аудиторией решил привлечь партнера. Это поможет расширить и клиентскую базу, и ассортимент, подняв его на новый уровень.

«Кант» в «Декатлоне» предложит профессиональное снаряжение для опытных спортсменов таких брендов как Burton, Atomic, Fisher, Deuter и других. «Кант» анонсировал открытие еще двух подобных магазинов в 2018 году и, если эксперимент будет удачным, партнерство будет продолжено.

В магазинах «Кант» в «Декатлоне» будет представлен весь основной ассортимент, как в полноценном магазине, — от сноубордов до велосипедов, сообщают «Ведомости» со слов управляющего партнера сети «Кант» Антона Виноградова. Больше будет товаров среднего и более высокого ценовых сегментов. Средний чек в магазине в «Зеленопарке» ожидается, как в обычном магазине «Кант», около 6000-8000 рублей.

Пилотный магазин в Зеленограде собираются открыть с помпой. С 12:00 в «Зеленопарке» начнётся сбор гостей, в 13:00 руководство «Канта» и «Декатлона» произнесут приветственные слова. С 13:30 до 14:00 гостям покажут экипировку премиум-класса. С 14:00 все желающие смогут присоединиться к фуршету, посмотреть новые коллекции спортивных товаров и пообщаться со спортсменами. Организаторы запланировали также активности, квесты и конкурсы для взрослых и детей, всем гостям обещают дарить подарки .

В рамках праздничного открытия для будущих сноубордистов от 3 до 6 лет будет работать тренировочная площадка Burton Riglet Park. По заверению организаторов, малыши смогут безопасно и интересно освоить первые шаги на сноуборде. Занятия проведут ведущие инструкторы горнолыжной школы «Кант».

Праздник закончится в 18:00, магазин будет работать до закрытия торгового центра в 22:00.