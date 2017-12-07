Уважаемые клиенты! Мы поздравляем всех с наступающем Новым Годом и дарим Вам купон номиналом 1500 рублей для ремонта Вашего автомобиля!

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Купон будет действовать до 31 января 2018. Этим предложением Вы можете поделиться с друзьями.

Техцентр «Автолидер» (посёлок Андреевка, схема проезда на сайте)

8(917)582-74-74, 8(985)363-77-44;

http://автосервис-зеленоград.рф