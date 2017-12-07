Уважаемые клиенты! Мы поздравляем всех с наступающем Новым Годом и дарим Вам купон номиналом 1500 рублей для ремонта Вашего автомобиля!
Спешите, уже доступен Новогодний Подарочный Купон на скидку до 1500 рублей. Торопитесь воспользоваться! Количество купонов ограничено. Купон можно получить бесплатно до 30 декабря 2017!
Купон будет действовать до 31 января 2018. Этим предложением Вы можете поделиться с друзьями.
Техцентр «Автолидер» (посёлок Андреевка, схема проезда на сайте)
8(917)582-74-74, 8(985)363-77-44;
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