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3 декабря в «Ведогонь-театре» пройдет неформальная встреча с актером Федором Липатовым 01.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Один из самых молодых артистов зеленоградского театра расскажет о себе, своих ролях и ответит на все вопросы зрителей. Встреча пройдет в новом зале театра, начало в 16:00. Билеты еще есть.

Фёдор Липатов в роли Машиниста в спектакле «Ехай»
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

Федор Липатов живет в Зеленограде. Учился в школе №618, занимался в ансмабле «Лебедушка» и театральной студии ДЮЦ «Ведогонь», затем окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре. В «Ведогонь-театре» — с 2013 года. Актер играет во многих репертуарных спектаклях «Ведогонь-театра», в их числе «Бесприданница», «Царь Федор Иоаннович», «Хозяйка гостиницы», «Иванов», «Таланты и поклонники», «Капля счастья», «Урод», «Скупой», «Рождество в доме сеньора Купьелло», в серии спектаклей для самых маленьких зрителей «Сказки кота Мурлыки». Недавно сыграл одну из центральных ролей — Машиниста — в премьерном спектакле «Ехай» по пьесе Нины Садур. Липатов также ведет занятия в детской театральной студии «Талант».

"Добродушный и увлекающийся, всегда готовый к работе Федя Липатов, несмотря на свою молодость, уже полюбился зрителям, — анонсирует неформальную встречу театр. — С каждой ролью он, кажется, раскрывается с новой неожиданной стороны, но каков он на самом деле? Порывистый и решительный, как Клеант или легкомысленно-несерьезный, как Томаззино, а может быть наивный правдолюб, как Машинист?"

Неформальная встреча — это фактически творческий вечер, но с доверительным общением со зрителями. Билеты можно купить в кассе театра или забронировать по телефону: 8(499)740-93-50. Билет стоит 500 рублей.

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