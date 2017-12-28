Смешные и озорные рассказы раннего Чехова легли в основу новой постановки театра в жанре «театральное кафе», которую покажут на новой сцене зеленоградского «Ведогонь-театра» 27 января в 19:00. Будут столики, шампанское, танцы, скетчи и страсти.
Молодой Чехов писал рассказы, фельетоны, юморески — «мелочишки» — под псевдонимами, в их числе был и «Антоша Чехонте». Таких рассказов около трехсот. По словам режиссера-постановщик спектакля Артема Галушина, идея постановки родилась по прочтении ранних рассказов Чехова. В их числе «Рыбья любовь», «Мститель», «Дочь Альбиона», «Советы по соблазнению чужих жен». «Они замечательные, но чаще всего не сценичны, — считает Галушин. — А в формате кабаре могут быть интересными. Это не тот „высокий“ Чехов с пьесами „Чайка“ и „Дядя Ваня“, а совсем другой — тот еще шутник».
Артем Галушин ранее поставил в зеленоградском театре спектакли «Умная собачка Соня». По сценическому решению «Кабаре Антоши Чехонте» похоже на постановку «А-ля Вуаля» — театрально-развлекательную программу с конферансье, столиками, напитками, представленную «Ведогонь-театром» в прошлом сезоне. В «Кабаре» заняты артисты театра Наталья Воеводина, Татьяна Мазур, Ильдар Аллабирдин, Вячеслав Семеин.
Билеты по 900 рублей можно забронировать на сайте или купить в кассе театра. Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут. Возрастное ограничение: 16+.
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