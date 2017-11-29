Ребенок попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе напротив корпуса 701 на Озерной аллее.
Инцидент произошел во вторник, 28 ноября, около 15:45, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Пятилетний мальчик шел по «зебре» перед мамой, которая следом везла коляску с его младшим братом. Семья переходила дорогу от нового бульвара к жилым домам. Мини-кроссовер Suzuki SX4 в этот момент ехал по Озерной в сторону Каштановой аллеи. За рулем находилась 45-летняя местная жительница.
Пострадавшего ребенка с незначительными травмами доставили в столичную детскую больницу.
Нерегулируемый пешеходный переход возле корпуса 701 появился в июне 2017 года после многочисленных обращений инициативных горожан. За новую «зебру» бились с октября 2016-го, люди постоянно пересекали в этом месте проезжую часть, поскольку ближайшие переходы были далеко. Префектура дважды отказывала в строительстве этой «зебры», но департамент транспорта настоял. Для обустройства пешеходного перехода потребовалось в том числе передвинуть автобусную остановку «Озерная аллея».
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%