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Пятилетнего мальчика сбили на новой «зебре» на Озерной аллее 29.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Ребенок попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе напротив корпуса 701 на Озерной аллее.

Инцидент произошел во вторник, 28 ноября, около 15:45, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Пятилетний мальчик шел по «зебре» перед мамой, которая следом везла коляску с его младшим братом. Семья переходила дорогу от нового бульвара к жилым домам. Мини-кроссовер Suzuki SX4 в этот момент ехал по Озерной в сторону Каштановой аллеи. За рулем находилась 45-летняя местная жительница.

Пострадавшего ребенка с незначительными травмами доставили в столичную детскую больницу.

Новый пешеходный переход, на котором сбили пятилетнего мальчика
zelao.ru

Нерегулируемый пешеходный переход возле корпуса 701 появился в июне 2017 года после многочисленных обращений инициативных горожан. За новую «зебру» бились с октября 2016-го, люди постоянно пересекали в этом месте проезжую часть, поскольку ближайшие переходы были далеко. Префектура дважды отказывала в строительстве этой «зебры», но департамент транспорта настоял. Для обустройства пешеходного перехода потребовалось в том числе передвинуть автобусную остановку «Озерная аллея».

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