Ребенок попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе напротив корпуса 701 на Озерной аллее.

Инцидент произошел во вторник, 28 ноября, около 15:45, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Пятилетний мальчик шел по «зебре» перед мамой, которая следом везла коляску с его младшим братом. Семья переходила дорогу от нового бульвара к жилым домам. Мини-кроссовер Suzuki SX4 в этот момент ехал по Озерной в сторону Каштановой аллеи. За рулем находилась 45-летняя местная жительница.

Пострадавшего ребенка с незначительными травмами доставили в столичную детскую больницу.