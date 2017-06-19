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На Озерной аллее открыли новый пешеходный переход 19.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Нерегулируемый пешеходный переход сделали от новой автобусной остановки «Озерная аллея» к 7 микрорайону. Здесь останавливаются автобусы №10, 19 и 31. Раньше остановка была ближе к Сосновой аллее, но многие переходили дорогу не по переходу — так было ближе идти к жилым домам. Теперь остановку перенесли на 60 метров ближе к Каштановой аллее. А переход сделали там, где все и так ходили.

Вид на новый переход с новой автобусной остановки
Фото: Zelenograd.ru

Саму остановку перенесли раньше. Потом нанесли разметку. А в июне начали менять тротуар, чтобы устроить посадочную площадку. Теперь все готово — только нет автобусного павильона. Старый демонтировали — новый пока не поставили.

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