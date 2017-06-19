Нерегулируемый пешеходный переход сделали от новой автобусной остановки «Озерная аллея» к 7 микрорайону. Здесь останавливаются автобусы №10, 19 и 31. Раньше остановка была ближе к Сосновой аллее, но многие переходили дорогу не по переходу — так было ближе идти к жилым домам. Теперь остановку перенесли на 60 метров ближе к Каштановой аллее. А переход сделали там, где все и так ходили.
Саму остановку перенесли раньше. Потом нанесли разметку. А в июне начали менять тротуар, чтобы устроить посадочную площадку. Теперь все готово — только нет автобусного павильона. Старый демонтировали — новый пока не поставили.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.