Нерегулируемый пешеходный переход сделали от новой автобусной остановки «Озерная аллея» к 7 микрорайону. Здесь останавливаются автобусы №10, 19 и 31. Раньше остановка была ближе к Сосновой аллее, но многие переходили дорогу не по переходу — так было ближе идти к жилым домам. Теперь остановку перенесли на 60 метров ближе к Каштановой аллее. А переход сделали там, где все и так ходили.