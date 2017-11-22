«В декабре 1941 года у деревни Крюково, на месте которой теперь многоэтажные корпуса Зеленограда, войска 16-ой армии Константина Константиновича Рокоссовского остановили бронированные полчища врага, рвавшиеся к Москве по Ленинградскому шоссе. В наши дни уже немногие, к сожалению, помнят и знают, что в жестокой битве на подступах к столице с пехотой и танкистами плечом к плечу сражались и кавалеристы под командованием генерал-майора Льва Михайловича Доватора. И именно от Крюково гвардейские дивизии казаков-доваторцев устремились на запад, на Берлин», — сообщает музей.

В августе 1941 года Лев Доватор возглавил Отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте, состоявшую из нескольких казачьих полков (в состав входили донские, кубанские и терские казаки). Конное соединение во время первых же боёв прорвалось на 100 км в тыл к немцам, уничтожая вражеские коммуникации, склады и военные обозы, танки и технику. За первые боевые подвиги Доватор получил звание генерал-майора. Осенью 1941 года на базе доваторской группы был сформирован 3-й Кавалерийский корпус в составе 16-й армии К. К. Рокоссовского (позже переименованный во 2-й Гвардейский), который вёл оборонительные бои на линии Белый-Ржев, а в начале декабря — под Крюково.

21 декабря 1941 года Лев Доватор погиб во время артобстрела под Москвой, на реке Руза, и был награждён посмертным званием Героя Советского Союза. «Казаки называли его любимым генералом и слагали о легендарном комкоре песни. Немцы, чтобы отомстить этому ненавистному и неуловимому русскому, полностью сожгли его родную деревню. Они даже назначили за его голову крупную награду — 100 тысяч рейхсмарок», — писали в РИА «Новости», публикуя воспоминания о командире.