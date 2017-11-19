



Много тёплых слов сказали, прощаясь с Валерием Розовым, его друзья и коллеги.

«Альпинизм и парашютный спорт -- прямые антагонисты. В одном ты тратишь дни и часы, в другом -- считанные секунды. Он сумел, может быть, одним из самых первых в мире, соединить несоединимое. В бейсе, — Валера любил этот спорт, — есть такой термин «бескомпромиссный экзит”. Это когда у тебя нет никакого запасного варианта сделать что-то неидеально.

«Когда мы провожаем друзей, меня всегда мучает один единственный вопрос: а оно того стоило? Не знаю. Наверное, мы хотим, чтобы наши друзья имели право на выбор. Нельзя совершать самые великие восхождения и самые великие прыжки и не заплатить за это когда-нибудь жизнью. Это был выбор нашего друга, и он его сделал».

«У Валеры много талантов, один из талантов — дружба. С ним было очень легко и комфортно дружить.



«Думаю, я не ошибусь, если скажу, что все женщины, которые были знакомы с Валерой, были в него немножко влюблены. Влюблены немножко издалека, как любят звёзды. Собственно, он и был звездой»

«Много лет назад я был в далёком северном городе в тундре. Ребятишки лет по десять, прыгая со своей пятиметровой кучи, кричали «Я — Розов!». Человек, который дал возможность миллионам мальчишек поверить в мечту».