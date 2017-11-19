О смерти зеленоградца Валерия Розова стало известно 11 ноября; знаменитый бейсджампер и альпинист погиб во время прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях. 17 ноября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) состоялась гражданская панихида, на которую собрались несколько сотен людей — проститься с Розовым пришли друзья и близкие; те, кто работал с ним и кто разделял с ним радость полёта.
«Сделав шаг, вернуться невозможно. Эта жизнь — билет в один конец». Удивительно, но эти строки написал в честь погибшего человек, который лично не был знаком с ним. Андрей Миловзоров помогал Розову в работе над его книгой, которой только предстоит выйти в печать. Книга так и называется: «Билет в один конец».
Стихотворение прочли на церемонии гражданской панихиды в ДК(КЦ) «Зеленоград». Церемония была похожа на военные похороны с почестями: у гроба были все награды Валерия Розова, к его подножию альпинисты положили горное снаряжение, а вместо флага крышку гроба покрывал яркий вингсьют, в котором он покорял небо.
Вёл церемонию Валдис Пельш, телеведущий и музыкант, друг Розова, тоже увлекающийся парашютным спортом. После прощальных слов зампрефекта Алексея Михальченкова Пельш обратился к чиновнику с предложением назвать в честь Валерия Розова одну из зеленоградских улиц.
«Многие из вас знают папу как выдающегося спортсмена, но помимо этого он был ещё очень образованным и эрудированным человеком. — Рассказал об отце Андрей Розов. — Он фантастическим образом всегда мог академически подойти к любой самой сложной проблеме и найти, разложив по полочкам, решение. <> У него было любимое стихотворение, которое, как мне кажется, его очень удачно характеризует. Дурацкое стихотворение из книжки Остера „Вредные советы“:
Главным делом в жизни вашей может стать любой пустяк
Надо только твёрдо верить, что важнее дела нет
И тогда не помешает вам ни холод, ни жара
Задыхаясь от восторга, заниматься чепухой»
Много тёплых слов сказали, прощаясь с Валерием Розовым, его друзья и коллеги.
«Альпинизм и парашютный спорт -- прямые антагонисты. В одном ты тратишь дни и часы, в другом -- считанные секунды. Он сумел, может быть, одним из самых первых в мире, соединить несоединимое. В бейсе, — Валера любил этот спорт, — есть такой термин «бескомпромиссный экзит”. Это когда у тебя нет никакого запасного варианта сделать что-то неидеально.
«Когда мы провожаем друзей, меня всегда мучает один единственный вопрос: а оно того стоило? Не знаю. Наверное, мы хотим, чтобы наши друзья имели право на выбор. Нельзя совершать самые великие восхождения и самые великие прыжки и не заплатить за это когда-нибудь жизнью. Это был выбор нашего друга, и он его сделал».
«У Валеры много талантов, один из талантов — дружба. С ним было очень легко и комфортно дружить.
«Думаю, я не ошибусь, если скажу, что все женщины, которые были знакомы с Валерой, были в него немножко влюблены. Влюблены немножко издалека, как любят звёзды. Собственно, он и был звездой»
«Много лет назад я был в далёком северном городе в тундре. Ребятишки лет по десять, прыгая со своей пятиметровой кучи, кричали «Я — Розов!». Человек, который дал возможность миллионам мальчишек поверить в мечту».
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