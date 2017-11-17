Специальными скидками до 70%, действующими только один день, порадуют такие магазины, как: супермаркет электроники «М.Видео», детский магазин «Кораблик», парк развлечений «BoomZoom», дом обуви «Форум», обувной салон «Ralf Ringer», магазин игрушек «Toy.ru», текстиль для дома «Пастель», пункт приема химчистки «Blessteam», супермаркет товаров для дома «Ларес», кофейня «Coffee and the city», магазин цветов «Цветофор+", INCANTO, Calzedonia, ювелирный магазин «Pandora», меховой салон «Алеф», магазин детской одежды «Acoola», магазин товаров для шиться и рукоделия «Иголочка», магазин мужской одежды «_BUTUZOV», магазины одежды «Ostin», «IDEALE», «M.Reason», магазин оптических приборов «Четыре глаза», магазин часов «OverTime», ювелирный салон «Сереброфф» и многие другие магазины и салоны торгового комплекса. Скидки, специальные предложения и акции будут везде!

Также мы не забыли и про праздничную программу!

Современные технологии помогут вам выгодно и легко совершить покупки и не упустить свою выгоду. Вас встретит говорящий робот-промоутер, который сообщит о скидках в магазинах и расскажет про розыгрыш призов. Гуляя по торговому комплексу, вы обязательно встретитесь с нашими космическими персонажами, они будут рады сделать с вами фотографии.

Обязательно спуститесь на -1 этаж в нашу лофт-зона из мешков-лежаков, где каждый сможет отдохнуть, выпить чашку кофе между походами по магазинам и послушать заводные треки от нашего диджея.

Там же будет работать бесплатная VR-зона. Каждый посетитель сможет окунуться в мир виртуальной реальности, прокатиться на американских горках, пройтись по канату между гор или убежать от зомби.

И, конечно же, мы организовали мастер-класс по 3D-рисованию, где посетители смогут своими руками создать сувенир будущего.

А теперь перейдем к самому интересному — розыгрыш iPhone 8, PlayStation 4, телевизора, очков виртуальной реальности и других ценных призов!

24 ноября совершите покупку в наших магазинах на сумму от 2000 рублей и примите участие в розыгрыше. Каждый час с 16:00 до 21:00 мы будем разыгрывать ценные призы среди всех, кто зарегистрирует чеки у специальной стойки. А в 20:45 мы разыграем суперпризы среди тех, кто совершит в этот день покупки на сумму от 10000 рублей!

Мы подготовили большое количество подарков и сюрпризов. Не упустите выгоду!