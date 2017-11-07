12:00 — Лекция «Легенды и мифы о Золотой Орде» 8+, продолжительность 1,5 часа.

Что такое Золотая Орда? «Ну, настоящая орда», — говорят учителя, когда ученики плохо себя ведут. Орда — это что-то дикое, неорганизованное, ужасное? А, может быть, наоборот? Может быть, это великое государство, и счастье России, что она подчинялась именно Орде? Или истина где-то посередине?

14:00 -Лекция «Мир «Игры Престолов»14+, продолжительность 1,5 часа.

Действие «Игры Престолов» разворачивается в фантастическом мире — там зима приходит не каждый год, оживают мертвецы и стоит волшебная стена, возведённая 8 тысяч лет назад. Но этот мир выстроен их прихотливо сложенных кирпичиков истории реальной. Здесь можно найти и войну Алой и Белой Розы, и викингов, и Реформацию, и гуннов, и монголов, и средневековую Венецию, и много других сюжетов из истории нашего мира. Обнаруживая эти кирпичики, мы лучше понимаем мир «Игры Престолов».

Тамара Натановна Эйдельман — член Европейской Ассоциации учителей истории, педагог знаменитой Московской школы №1567, дочь известного советского историка и писателя Натана Эйдельмана, неоднократно была гостем и ведущей циклов программ на радио «Культура», «Маяк», «Эхо Москвы». Также Тамара Натановна увлекается переводом книг с испанского, английского и других языков. На лекциях она не только предлагает слушателям самые загадочные и запутанные исторические темы, но и по-настоящему вовлекает в процесс исследования.

Стоимость билетов (на каждую лекцию отдельно): 500 рублей или 800 рублей билет «взрослый+ребёнок». Билеты можно заранее приобрести в библиотеке № 251 (корпус 401) и № 253 (корпус 1106).