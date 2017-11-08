19 ноября в библиотеке №253 (корпус 1106) покажут сразу два спектакля по любимым детским книгам: «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький» и «Муми-тролль и Новый друг». Спектакли представит театральный проект «Игровые чтения». Это и чтение любимой книги, и настоящая театральная постановка, очень добрая и по-домашнему уютная. Стол превратится в сцену, засияют волшебные огоньки, зазвучит музыка, и вот герои сказки оживают и сами начинают рассказывать маленьким зрителям свою историю.
Итак, в 10:30 начнётся спектакль «Муми-тролль и Новый друг», рассчитанный на детей в возрасте от двух лет. Речь пойдет о дружбе, о том, как важно быть внимательным к товарищу, и как здорово быть вместе.Однажды холодным осенним днем Муми-тролль и Снифф искали сокровища. Но они нашли кое-что получше — они нашли настоящие морские приключения! После представления актеры помогут всем желающим приручить … акулу. Продолжительность: 30 минут + мастер-класс. Билеты: «взрослый + ребёнок» 950рублей, дополнительный билет 500 рублей.
В 12:00 начнётся спектакль «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький»,для детей от трёх до восьми лет.Это одна из книг известной сериишведского писателя и художника Свена Нурдквиста о незадачливом фермере Петсоне и его друге — озорном коте в полосатых штанах Финдусе. Котёнок часто попадает в неприятности, забавные и не очень, но смекалка и хитроумные изобретения Петсона всегда выручают друзей из любой ситуации. В этой истории мы узнаем, как в доме одинокого фермера появился котенок Финдус, откуда взялось его имя, и что с ним случилось потом. А еще в этой сказке найдется место десяти курам, которые живут в курятнике Петсона, двум мюклам и одному барсуку. И, конечно, удивительным приключениям со счастливым концом!После спектакля зрителей ждет мастер-класс, на котором дети сделают себе на память смешного котенка.Продолжительность спектакля 40 минут + мастер-класс. Билеты: «взрослый+ребёнок» 1100 рублей, дополнительный билет 700 рублей.
Билеты на эти спектакли можно приобрести заранее в библиотеках №253 (корпус 1106) и №251 (корпус 401).
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