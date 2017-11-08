В 12:00 начнётся спектакль «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький»,для детей от трёх до восьми лет.Это одна из книг известной сериишведского писателя и художника Свена Нурдквиста о незадачливом фермере Петсоне и его друге — озорном коте в полосатых штанах Финдусе. Котёнок часто попадает в неприятности, забавные и не очень, но смекалка и хитроумные изобретения Петсона всегда выручают друзей из любой ситуации. В этой истории мы узнаем, как в доме одинокого фермера появился котенок Финдус, откуда взялось его имя, и что с ним случилось потом. А еще в этой сказке найдется место десяти курам, которые живут в курятнике Петсона, двум мюклам и одному барсуку. И, конечно, удивительным приключениям со счастливым концом!После спектакля зрителей ждет мастер-класс, на котором дети сделают себе на память смешного котенка.Продолжительность спектакля 40 минут + мастер-класс. Билеты: «взрослый+ребёнок» 1100 рублей, дополнительный билет 700 рублей.