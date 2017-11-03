15 ноября салон Никор дарит всем гостям подарки в честь Wella Beauty Day 03.11.2017 салон Никор Реклама

Как часто вы устраиваете себе праздники? Мы это сделаем за вас!
15 ноября — день красоты в салоне Никор! Наша команда совместно с компанией Wella Professional готовит для вас beauty-день!
Вас ждет знакомство с новым уровнем сервиса, рекомендации по созданию уникального образа, профессиональная консультация стилиста.

А так же Спа-ритуалы для кожи головы и волос, новинка wellaplex — мощный уход во время окрашивания, мастер-класс от приглашенного тренера международной студии wella, подарки, фуршет, скидки на домашний уход, праздничная амосфера и незабываемые эмоции.

Наши подарки для вас:

  • Скидки на домашний уход SYSTEM PROFESSIONAL и WELLAPLEX при покупке:
    1 продукта — 10%
    2 продукта — 15%
    3 продукта — 20%
  • Премиальный уход Wellaplex или System Professional в подарок при сумме чека от 3000 руб, а также комплимент от бренда
  • Скидка 50% на премиальный уход Wellaplex и System Professional всем клиентам, посетившим наш праздник!

  • Проведите этот день с любовью к себе!
    Начало мероприятия в 11.30 и до закрытия!

Салон красоты «Никор», корпус 1204

+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85

nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

 Реклама
Кухонная студия «Анонс» открылась в Зеленограде. В честь открытия скидки до 40% Объявления
Новогодние игрушки и плетеные корзины от интернет-магазина «Вкус уюта» Объявления
15 ноября салон Никор дарит всем гостям подарки в честь Wella Beauty Day Объявления
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама