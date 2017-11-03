Как часто вы устраиваете себе праздники? Мы это сделаем за вас!
15 ноября — день красоты в салоне Никор! Наша команда совместно с компанией Wella Professional готовит для вас beauty-день!
Вас ждет знакомство с новым уровнем сервиса, рекомендации по созданию уникального образа, профессиональная консультация стилиста.
А так же Спа-ритуалы для кожи головы и волос, новинка wellaplex — мощный уход во время окрашивания, мастер-класс от приглашенного тренера международной студии wella, подарки, фуршет, скидки на домашний уход, праздничная амосфера и незабываемые эмоции.
Наши подарки для вас:
- Скидки на домашний уход SYSTEM PROFESSIONAL и WELLAPLEX при покупке:
1 продукта — 10%
2 продукта — 15%
3 продукта — 20%
- Премиальный уход Wellaplex или System Professional в подарок при сумме чека от 3000 руб, а также комплимент от бренда
- Скидка 50% на премиальный уход Wellaplex и System Professional всем клиентам, посетившим наш праздник!
Проведите этот день с любовью к себе!
Начало мероприятия в 11.30 и до закрытия!
Салон красоты «Никор», корпус 1204
+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
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