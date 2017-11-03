Как часто вы устраиваете себе праздники? Мы это сделаем за вас!

15 ноября — день красоты в салоне Никор! Наша команда совместно с компанией Wella Professional готовит для вас beauty-день!

Вас ждет знакомство с новым уровнем сервиса, рекомендации по созданию уникального образа, профессиональная консультация стилиста.