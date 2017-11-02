— Как делается анализ на грипп?

— Это ПЦР-метод — мазок из зева и носа, мокрота. Материал берется хлопчатобумажным или вискозным тампоном (подходят тампоны от бактериологических пробирок), он помещается в стандартную ПЦР-пробирку, отрезается и оставляется там. Срок выполнения анализа — 1-2 дня.

— Врачи назначают для лечения гриппа самые разные препараты. Какие из них наиболее эффективны?

— Высокоэффективных препаратов для лечения гриппа только два: Осельтамивир (Тамифлю) и Занамивир (Реленза). В нашей стране наибольшее распространение получил Тамифлю. Принимать его надо следующим образом:

— Для профилактики гриппа, А и В типа: 75мг перорально каждые 24 часа не менее 10 дней (при пребывании в инфицированных коллективах длительность приема может быть увеличена до 6 недель).

— Для лечения гриппа, А и В: 75мг перорально каждые 12 часов в течение 5 дней (начать прием не позднее 48 часов от начала проявления симптомов).

— Профилактика H1N1: 75мг перорально каждые 24 часа (после контакта с больным — начинать не позднее 7 дней и принимать не менее 10 дней; при профилактике в коллективах — начать при выявлении заболевшего и продолжать не менее 10 дней после последнего случая выявления заболевания).

— Лечение H1N1: 75мг перорально каждые 12 часов в течение 5 дней (начать прием не позднее 48 часов от начала симптомов).

— Можно ли лечить этим препаратом детей?

— Сейчас в нашей стране готовый порошок для приготовления суспензии для детей не продается. Поэтому опираемся на рекомендации Roche, как в экстренной ситуации приготовить суспензию самому:

— Налейте 7мл воды в пластиковую или стеклянную бутылочку.

— Опорожните 8 капсул по 75мг (всего 600мг) в эту же бутылочку.

— Аккуратно покачивайте суспензию до полного растворения порошка в течение двух минут.

— Медленно добавьте 91мл вишневого, клубничного или другого сиропа.

— Закройте бутылку и встряхивайте ее не менее получаса.

Эта суспензия остается пригодной для использования в течение пяти дней при комнатной температуре и до пяти недель при температуре +5-8 градусов. Необходимо взбалтывать суспензию перед каждым её приёмом.

— С какого возраста и как именно давать суспензию детям?

— Профилактика гриппа, А и В: для детей от 1 года. Количество препарата зависит от веса ребенка. 15 килограмм: 30мг перорально каждые 24 часа в течение 10 дней. 15-23 кг — 45мг в том же режиме. 23-40кг — 60мг. Свыше 40 кг — 75мг.

— Лечение гриппа, А и В: для детей от двух недель, прием препарата в том же режиме. До года надо принимать 3 миллиграмма на килограмм веса. От года — 30 мг. При весе 15-23кг — 45мг, 23-40кг — 60мг, свыше 40 кг — 75 мг.

— Профилактика гриппа H1N1: не рекомендуется до трех месяцев ребенка, прием препарата в том же режиме. 3-5 месяцев — 20мг, 6-11 месяцев — 25мг. Вес до 15 килограмм — 30 мг, 15-23 кг — 45 мг, 23-40 кг — 60 мг.

— Лечение H1N1: не рекомендуется до трех месяцев ребенка, прием препарата в том же режиме. В три месяца: — 12мг, 3-5 месяцев — 20мг, 6-11 месяцев — 25мг. Далее при весе до 15кг- 30мг, 15-23кг — 45мг, 23-40кг — 60мг.

— Стоит ли носить медицинские маски?

— Да. Ношение обычной медицинской маски снижает риск заразиться (у непривитых людей) или заразить других более чем в 100 раз. Делайте выводы.

— Какие вирусы вызывают острую респираторную инфекцию (ОРВИ)?

— Чаще всего это парамиксовирусы, коронавирусы, пикорнавирусы (риновирусы), аденовирусы (виды B, C, E), парвовирусы (бокавирус человека). Они вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов. Но наиболее тяжело протекают ОРВИ, вызванные респираторно-синцитиальным вирусом, метапневмовирусом, вирусами парагриппа и коронавирусами, у детей в возрасте до пяти лет, пожилых и людей с иммунодефицитом. В 2005 году был описан бокавирус человека, который обнаруживается в назофарингеальных мазках и мокроте у детей, страдающих ОРВИ. Основная восприимчивая к вирусу группа — это дети до 3 лет.



— Все эти вирусы можно обнаружить, сдав анализы в вашей лаборатории?

— Да. И многие другие. Сроки выполнения исследования — 1-4 дня. Мы принимаем скидочные карты других лабораторий, как свои собственные.

В лаборатории CMD, работающей на базе НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, проводятся следующие анализы, позволяющие диагностировать острое инфекционное заболевание и помочь назначить правильное лечение.

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