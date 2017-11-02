Правильный диагноз — залог успешного лечения. А эпидемия гриппа уже не за горами. Как заражаются гриппом, какие анализы надо сдать, чтобы отличить грипп от ОРВИ, чем лечиться, Zelenograd.ru рассказала директор лабораторно-диагностического центра CMD, работающего на базе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Татьяна Турова.
— Как человек «подхватывает» грипп?
— Входными воротами для вируса гриппа являются клетки мерцательного эпителия верхних дыхательных путей — носа, трахеи, бронхов. В этих клетках вирус размножается и приводит к их разрушению и гибели. Этим объясняется раздражение верхних дыхательных путей кашель, чихание, заложенность носа. Проникая в кровь и вызывая виремию, вирус оказывает токсическое действие.
— Насколько опасно это заболевание?
— К гриппу восприимчивы люди всех возрастов. Источником инфекции является больной человек с явной или стёртой формой болезни, выделяющий вирус с кашлем, чиханьем, насморком. Больной заразен с первых часов заболевания и до пятого-седьмого дня болезни. Вирус распространяется очень быстро. Достаточно вдохнуть мельчайшие капли слюны или слизи, которые содержат вирус гриппа.
— Как делается анализ на грипп?
— Это ПЦР-метод — мазок из зева и носа, мокрота. Материал берется хлопчатобумажным или вискозным тампоном (подходят тампоны от бактериологических пробирок), он помещается в стандартную ПЦР-пробирку, отрезается и оставляется там. Срок выполнения анализа — 1-2 дня.
— Врачи назначают для лечения гриппа самые разные препараты. Какие из них наиболее эффективны?
— Высокоэффективных препаратов для лечения гриппа только два: Осельтамивир (Тамифлю) и Занамивир (Реленза). В нашей стране наибольшее распространение получил Тамифлю. Принимать его надо следующим образом:
— Для профилактики гриппа, А и В типа: 75мг перорально каждые 24 часа не менее 10 дней (при пребывании в инфицированных коллективах длительность приема может быть увеличена до 6 недель).
— Для лечения гриппа, А и В: 75мг перорально каждые 12 часов в течение 5 дней (начать прием не позднее 48 часов от начала проявления симптомов).
— Профилактика H1N1: 75мг перорально каждые 24 часа (после контакта с больным — начинать не позднее 7 дней и принимать не менее 10 дней; при профилактике в коллективах — начать при выявлении заболевшего и продолжать не менее 10 дней после последнего случая выявления заболевания).
— Лечение H1N1: 75мг перорально каждые 12 часов в течение 5 дней (начать прием не позднее 48 часов от начала симптомов).
— Можно ли лечить этим препаратом детей?
— Сейчас в нашей стране готовый порошок для приготовления суспензии для детей не продается. Поэтому опираемся на рекомендации Roche, как в экстренной ситуации приготовить суспензию самому:
— Налейте 7мл воды в пластиковую или стеклянную бутылочку.
— Опорожните 8 капсул по 75мг (всего 600мг) в эту же бутылочку.
— Аккуратно покачивайте суспензию до полного растворения порошка в течение двух минут.
— Медленно добавьте 91мл вишневого, клубничного или другого сиропа.
— Закройте бутылку и встряхивайте ее не менее получаса.
Эта суспензия остается пригодной для использования в течение пяти дней при комнатной температуре и до пяти недель при температуре +5-8 градусов. Необходимо взбалтывать суспензию перед каждым её приёмом.
— С какого возраста и как именно давать суспензию детям?
— Профилактика гриппа, А и В: для детей от 1 года. Количество препарата зависит от веса ребенка. 15 килограмм: 30мг перорально каждые 24 часа в течение 10 дней. 15-23 кг — 45мг в том же режиме. 23-40кг — 60мг. Свыше 40 кг — 75мг.
— Лечение гриппа, А и В: для детей от двух недель, прием препарата в том же режиме. До года надо принимать 3 миллиграмма на килограмм веса. От года — 30 мг. При весе 15-23кг — 45мг, 23-40кг — 60мг, свыше 40 кг — 75 мг.
— Профилактика гриппа H1N1: не рекомендуется до трех месяцев ребенка, прием препарата в том же режиме. 3-5 месяцев — 20мг, 6-11 месяцев — 25мг. Вес до 15 килограмм — 30 мг, 15-23 кг — 45 мг, 23-40 кг — 60 мг.
— Лечение H1N1: не рекомендуется до трех месяцев ребенка, прием препарата в том же режиме. В три месяца: — 12мг, 3-5 месяцев — 20мг, 6-11 месяцев — 25мг. Далее при весе до 15кг- 30мг, 15-23кг — 45мг, 23-40кг — 60мг.
— Стоит ли носить медицинские маски?
— Да. Ношение обычной медицинской маски снижает риск заразиться (у непривитых людей) или заразить других более чем в 100 раз. Делайте выводы.
— Какие вирусы вызывают острую респираторную инфекцию (ОРВИ)?
— Чаще всего это парамиксовирусы, коронавирусы, пикорнавирусы (риновирусы), аденовирусы (виды B, C, E), парвовирусы (бокавирус человека). Они вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов. Но наиболее тяжело протекают ОРВИ, вызванные респираторно-синцитиальным вирусом, метапневмовирусом, вирусами парагриппа и коронавирусами, у детей в возрасте до пяти лет, пожилых и людей с иммунодефицитом. В 2005 году был описан бокавирус человека, который обнаруживается в назофарингеальных мазках и мокроте у детей, страдающих ОРВИ. Основная восприимчивая к вирусу группа — это дети до 3 лет.
— Все эти вирусы можно обнаружить, сдав анализы в вашей лаборатории?
— Да. И многие другие. Сроки выполнения исследования — 1-4 дня. Мы принимаем скидочные карты других лабораторий, как свои собственные.
В лаборатории CMD, работающей на базе НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, проводятся следующие анализы, позволяющие диагностировать острое инфекционное заболевание и помочь назначить правильное лечение.
Адреса наших лабораторий: Зеленоград, корпуса 250 и 1801б. В корпусе 250 — 15-процентные скидки на все анализы!
Справки по телефону +8(495)788-00-01
https://www.cmd-online.ru/
Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- НОЯБРЬ
-
Скидка на плитку Италии и
Испании 10%