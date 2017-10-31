Автобус №13 ходил раньше от Крюковской площади до Западной, но в 2015 году маршрут отменили как нерентабельный. Сейчас от Алабушевского кладбища можно добраться до станции Крюково на автобусах №24 и 3 (но «тройка» ходит туда с большими перерывами), из «нового» города туда прямых рейсов нет. В Западную промзону без пересадок тоже доехать нельзя. Связать кратчайшим путем 14 микрорайон с Западной можно будет только после строительства железнодорожного переезда в Алабушево.

Из 14 микрорайона на кладбище ходит автобус №1 — только не на Алабушевское, а на Центральное. На Северную промзону из 16 микрорайона можно добраться на автобусах №15 и 25. Альберт, обратившийся в префектуру, предлагает запустить автобус №13 с остановками «14 микрорайон» — «Выставочный зал» — «Корпус 1557» — «Михайловский пруд» — «Крюковская эстакада» — «Панфиловский проспект» — «Дом мебели» — «Березка» — «Колледж» — «Западная». Или сделать конечной остановку у Алабушевского кладбища. Если автобус №13 возродят именно с таким маршрутом — это даже символично, поскольку в Зеленограде кладбище называют 13-м микрорайоном. Правда, другое, на Восточной зоне.





