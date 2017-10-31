2 комментария
Зеленоградец просит вернуть 13-й автобус — до Алабушевского кладбища или Западной промзоны 31.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Маршрут от 14 микрорайона до нового кладбища или Западной промзоны через Панфиловский проспект мог бы разгрузить автобусы 1, 15, 25 и улучшить транспортную связь нового города с Западной промзоной, считает житель округа.

Источник: Интернет-приемная префектуры

Автобус №13 ходил раньше от Крюковской площади до Западной, но в 2015 году маршрут отменили как нерентабельный. Сейчас от Алабушевского кладбища можно добраться до станции Крюково на автобусах №24 и 3 (но «тройка» ходит туда с большими перерывами), из «нового» города туда прямых рейсов нет. В Западную промзону без пересадок тоже доехать нельзя. Связать кратчайшим путем 14 микрорайон с Западной можно будет только после строительства железнодорожного переезда в Алабушево.

Из 14 микрорайона на кладбище ходит автобус №1 — только не на Алабушевское, а на Центральное. На Северную промзону из 16 микрорайона можно добраться на автобусах №15 и 25. Альберт, обратившийся в префектуру, предлагает запустить автобус №13 с остановками «14 микрорайон» — «Выставочный зал» — «Корпус 1557» — «Михайловский пруд» — «Крюковская эстакада» — «Панфиловский проспект» — «Дом мебели» — «Березка» — «Колледж» — «Западная». Или сделать конечной остановку у Алабушевского кладбища. Если автобус №13 возродят именно с таким маршрутом — это даже символично, поскольку в Зеленограде кладбище называют 13-м микрорайоном. Правда, другое, на Восточной зоне.



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Обсуждение
Барри
Вчера, 16:58
Это всё очень мило, но вы вот мне объясните, почему уже как 20 ЛЕТ нет возможности уехать от Океана до Дома мебели БЕЗ ПЕРЕСАДОК? Может быть, сесть на автобус №8, который ходит раз в 40 минут и без воскресений, и дать круголя на часок? Сделали однажды 31-й, а потом взяли его и зарезали, отправив к горбольнице. Доколе, чёрт побери?
In -cognitus
Вчера, 18:11
а давайте один маршрут на весь Зелик будет объезжать все микрорайоны и все будут довольны.Нельзя все угодить с маршрутами,что бы на одном автобусе доехать кому куда хочется. билет на Тройке на 90 минут, с любым кол-вом пересадок на автобусе стоит 54 рубля( а одноразовый проездной у водилы55рубл)
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