Чтобы купить билеты на декабрьские спектакли с 20-процентной скидкой, надо 1 ноября с 11:00 до 14:00 забронировать билеты по телефону 8(499)740-93-50 и выкупить их в кассе театра до 20:00. Или приехать с 11:00 до 14:00 в кассу. Кассиру надо сказать пароль «предпродажа».
Акция распространяется на все показы, кроме новогодних представлений, спектаклей приглашенных коллективов и экскурсии по театру.
В декабре «Ведогонь-театр» покажет спектакли «Norway.Today. (Он, она и бездна)», «Код/кот одиночества», «Убийственный и неповторимый», «Ехай», «Капля счастья», «Пришел мужчина к женщине», «Женитьбы Бальзаминова», «Рождество в доме сеньора Купьелло», «Царь Федор Иоаннович», «Таланты и поклонники», «Белки, сосны, микросхемы». В афише театра надо выбрать декабрь.
Предпродажу со скидкой «Ведогонь-театр» обещает делать каждый месяц.
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