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«Ведогонь-театр» дает 20-процентные скидки 1-го числа каждого месяца 31.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Чтобы купить билеты на декабрьские спектакли с 20-процентной скидкой, надо 1 ноября с 11:00 до 14:00 забронировать билеты по телефону 8(499)740-93-50 и выкупить их в кассе театра до 20:00. Или приехать с 11:00 до 14:00 в кассу. Кассиру надо сказать пароль «предпродажа».

Акция распространяется на все показы, кроме новогодних представлений, спектаклей приглашенных коллективов и экскурсии по театру.

В декабре «Ведогонь-театр» покажет спектакли «Norway.Today. (Он, она и бездна)», «Код/кот одиночества», «Убийственный и неповторимый», «Ехай», «Капля счастья», «Пришел мужчина к женщине», «Женитьбы Бальзаминова», «Рождество в доме сеньора Купьелло», «Царь Федор Иоаннович», «Таланты и поклонники», «Белки, сосны, микросхемы». В афише театра надо выбрать декабрь.

Предпродажу со скидкой «Ведогонь-театр» обещает делать каждый месяц.

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