Невозможно влезть в автобус у метро «Митино». Раньше маршрут 400К обслуживал Арбатско-Покровскую линию метро (конечной была остановка у станции метро «Митино»), а 400Т — Таганско-Краснопресненскую (конечная у «Тушинской»). Теперь, несмотря на наличие в схеме движения остановки «Метро «Митино», выехать оттуда практически невозможно. Или только стоя, причём стоять сначала надо в очереди, а потом час и больше в автобусе — в пробках в часы пик. Если работать в центре Москвы, то можно поехать на автобус 400Т через Таганско-Краснопресненскую линию, а что делать людям, работающим в Митино, Строгино, Крылатском, «Крокусе», «Москва-Сити»? До электрички далеко, до «Тушинской» и «Сходненской» далеко — на метро с двумя пересадками.

В ближайшем районе Москвы к Зеленограду нет ни одной конечной остановки автобуса. Метро «Пятницкое шоссе» считается ближайшим в Зеленограду — расстояние 17 километров. Но почему-то теперь есть сразу две конечных остановки автобусов в более далеком Южном Тушино. Причем возле соседних станций метро («Тушинская» и «Сходненская»).



«Закольцованная» поездка. Поскольку в Митино невозможно войти в автобус (он забит пассажирами), пассажирам приходится ехать оттуда на автобусе через МКАД к «Тушинской» и «Сходненской», чтобы там сесть на 400К. Чтобы потом проехать мимо той же станции Митино. Логичнее было бы желающим с метро «Сходненская» попасть в 400К, проехав до места посадки на автобусе.

Еще плюс полчаса в пути (в лучшем случае). Добираться от места работы в Митино, Строгино, Крылатском (и прочих районов, связанных с Арбатско-Покровской линией) через «Сходненскую» или «Тушинскую» — это еще плюс 30 минут и больше в пути. Каково это беременным, людям с детьми, пожилым и просто плохо себя чувствующим пассажирам? Надеяться, что кто-то уступит место в набитом автобусе у метро «Митино», не приходится — пассажиры целенаправленно отстояли очередь, чтобы сидеть. Особенно если автобус ползет в пробке.

К тому же на маршруте автобусов, курсирующих между «Митино» и «Сходненской» в часы пик пробки, особенно в районе 1-го Митинского переулка. Выделенной полосы для автобусов тут нет.



Пассажиры предпочитают 400Т. Автобус 400Т идет от «Тушинской» до метро «Пятницкое шоссе» быстрее, чем 400К от «Сходненской», плюс по выделенной полосе на Волоколамском шоссе. Автобусов 400Т ходит больше, чем 400К. Поэтому большая часть пассажиров садится на 400Т. А на «Сходненской» 400К до конца не заполняется — пассажиры добавляются уже по пути.

«Старому городу» повезло больше. Конечную остановку автобуса 400 «экспресс» (Зеленоград — «Речной вокзал») обещают перенести к новой станции метро Ховрино после её открытия. То есть, еще дальше, чем «Речной» от центра города. Это сократит и время в пути, и возможные пробки. А конечную 400К перенесли внутрь МКАД, проведя тем самым маршрут по дополнительным дорожным заторам.