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Почему надо вернуть конечную остановку автобуса 400К в Митино. Шесть аргументов жительницы Зеленограда 27.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Маршрут автобус 400К изменили 29 июля — раньше он ходил из 14 микрорайона Зеленограда до метро «Митино», а стал до «Сходненской». Транспортное руководство решило продублировать схему движения бывшей коммерческой маршрутки 707, чтобы компенсировать пассажирам этот утраченный маршрут. Зеленоградка Людмила Ланцова в своем обращении в префектуру рассказала, почему это решение неудобно для пассажиров, — излагаем её мнение в шести пунктах.

Невозможно влезть в автобус у метро «Митино». Раньше маршрут 400К обслуживал Арбатско-Покровскую линию метро (конечной была остановка у станции метро «Митино»), а 400Т — Таганско-Краснопресненскую (конечная у «Тушинской»). Теперь, несмотря на наличие в схеме движения остановки «Метро «Митино», выехать оттуда практически невозможно. Или только стоя, причём стоять сначала надо в очереди, а потом час и больше в автобусе — в пробках в часы пик. Если работать в центре Москвы, то можно поехать на автобус 400Т через Таганско-Краснопресненскую линию, а что делать людям, работающим в Митино, Строгино, Крылатском, «Крокусе», «Москва-Сити»? До электрички далеко, до «Тушинской» и «Сходненской» далеко — на метро с двумя пересадками.

В ближайшем районе Москвы к Зеленограду нет ни одной конечной остановки автобуса. Метро «Пятницкое шоссе» считается ближайшим в Зеленограду — расстояние 17 километров. Но почему-то теперь есть сразу две конечных остановки автобусов в более далеком Южном Тушино. Причем возле соседних станций метро («Тушинская» и «Сходненская»).

«Закольцованная» поездка. Поскольку в Митино невозможно войти в автобус (он забит пассажирами), пассажирам приходится ехать оттуда на автобусе через МКАД к «Тушинской» и «Сходненской», чтобы там сесть на 400К. Чтобы потом проехать мимо той же станции Митино. Логичнее было бы желающим с метро «Сходненская» попасть в 400К, проехав до места посадки на автобусе.

Еще плюс полчаса в пути (в лучшем случае). Добираться от места работы в Митино, Строгино, Крылатском (и прочих районов, связанных с Арбатско-Покровской линией) через «Сходненскую» или «Тушинскую» — это еще плюс 30 минут и больше в пути. Каково это беременным, людям с детьми, пожилым и просто плохо себя чувствующим пассажирам? Надеяться, что кто-то уступит место в набитом автобусе у метро «Митино», не приходится — пассажиры целенаправленно отстояли очередь, чтобы сидеть. Особенно если автобус ползет в пробке.
К тому же на маршруте автобусов, курсирующих между «Митино» и «Сходненской» в часы пик пробки, особенно в районе 1-го Митинского переулка. Выделенной полосы для автобусов тут нет.

Пассажиры предпочитают 400Т. Автобус 400Т идет от «Тушинской» до метро «Пятницкое шоссе» быстрее, чем 400К от «Сходненской», плюс по выделенной полосе на Волоколамском шоссе. Автобусов 400Т ходит больше, чем 400К. Поэтому большая часть пассажиров садится на 400Т. А на «Сходненской» 400К до конца не заполняется — пассажиры добавляются уже по пути.

«Старому городу» повезло больше. Конечную остановку автобуса 400 «экспресс» (Зеленоград — «Речной вокзал») обещают перенести к новой станции метро Ховрино после её открытия. То есть, еще дальше, чем «Речной» от центра города. Это сократит и время в пути, и возможные пробки. А конечную 400К перенесли внутрь МКАД, проведя тем самым маршрут по дополнительным дорожным заторам.

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Обсуждение
Roman Turaev
27 октября 2017
На самом деле проблема пропускной способности Пятницкого шоссе, которая с каждым годом встает острее и острее, более глобальна в целом.
И самое страшное, что власти как Москвы, так и Подмосковья, не имеют планов по совместному решению данной задачи. Они стараются просто не замечать друг друга, отписываться (нет финансирования, и запланировано рассмотреть реконструкцию на 2035 год).
Мне кажется, что уже никакая реконструкция не спасет ситуацию. выход один - ДУБЛЕР шоссе.
Елена Бунина
27 октября 2017
Ребенок попал в больницу в Тушино и на 400К стало очень удобно добираться до нее.
Sergey But
27 октября 2017
Эти вопросы и претензии озвучивались ещё с лета 2017 года. Ответов на них нет до сих пор. Думаете, кто-то сейчас отреагирует? Им всем плевать на людей. У них машины под жопами, поэтому им не понять..
In -cognitus
27 октября 2017
не понятно зачем делать остановку у метро «Митино,у «Тушинской» и «Сходненской ? есть метро «Пятницкое шоссе» и обратно в Зелек.
Это уменьшит интервалы движений ,нельзя угодить всем и делать остановки у каждой станции метро.
Елена Одинцова
28 октября 2017
На переполненность автобусов 400 К и 400Т влияет и еще один фактор. Полагаю, немаловажный. Если ранее от Митино, после остановки "4-й квартал" автобус шел до Вахнеевки, то теперь он останавливается гораздо чаще. А это значит, что маршрут интенсивнее эксплуатируется жителями области. Понятно желание транспортников повысить рентабельность. Но в итоге собираются огромные очереди и у метро "Митино" и у м."Пятницкое шоссе". Приходится ехать стоя на одной ноге. Кстати, "маршрутчиков" нещадно преследовали за стоящих пассажиров... Это - информация к размышлению
Инна Иванова
28 октября 2017
На страничке Собянина ВКонтакте несколько человек эту тему постоянно поднимают.И скажу вам,есть ощущение,что именно после этих петиций примчались в Зеленоград и Собянин,и Воробьёв.Может быть там надо больше поддерживать друг друга и фото очередей не помешает.
Андрей Googmen
30 октября 2017
Сам думал, что до Сходненской не надо. Сначала думал...
Но оказалось, что нужно. Иногда проще доехать по "феолетовой" ветке метро перебираться на нашу "зелёную", и оказалось, что автобус идёт от Сходненской до Митинской всего 15 минут. То есть до Сходненской ближе, чем до Тушинской! Не верите? Сам так думал. Оказалось - иначе. Сейчас пользуюсь этим автобусом от 2-3 раз в неделю, до 2-3 раз в месяц. Скажете - мало? Для одного человека мало. Но автобус же почему-то приходит в Митино заполненный, и значит я не один. А дальше думайте сами.
Андрей Googmen
30 октября 2017
Лучше бы поразмышляли как 400К пустить через Крюково, а не в обход его. Было бы полезней.
Андрей Googmen
30 октября 2017
И последнее.
Выношу отдельным пунктом.
Вахнеевка. После неё из Москвы автобус идёт почти пустым. Дальше автобус весь идёт "сидячим". Но зато в Митино и на Пятницком шоссе в автобус влезть сложно. И места есть стоячие, но ведь .. не пускают((((

ЕЩЁ ВОПРОСЫ КАКИЕ-НИБУДЬ ЕСТЬ?
kh Craft
30 октября 2017
Мне кажется, если бы в автобусах регулярно объявляли, куда можно обратиться/пожаловаться на качество перевозки и маршрутов, то люди начали бы писать и звонить.
галина ежурова
30 октября 2017
На Сходненской очень удобно на Тушинской приходиться ждать автобус ,по четыре автобуса пропускаешь ,что бы поехать,а на Сходненской очень удобно,,получается она помогает Тушинской,и сколько ездила всегда все в Митина садятся на места и не стаят,просто им хочется удобства для себя,а на других наплевать.
Юлия Глухова
31 октября 2017
Дети ездят в колледжи и институт на Сходненской.Плюс Детская больница.Нельзя отменять данный маршрут.
надежда марченко
31 октября 2017
Вкрнуть на место 707 автобус!!! У нас дети иногда попадают в больницу!!! А ближайшая больница (как ни порадоксально!) находится на маршруте 707 автобуса. Если и 400 к отменить, то как нам до больници добираться? Мы и так едем в пути больше часа. Детскую больницу в Зелеке строить отказываются. Так что если думать о детях и беременных, то и об этом забывать не нужно.
Евгений Евгений
31 октября 2017
Какие дети? какие больницы? Хотите аналогию? Вот живет себе чиновник - там проблем куча, согласования, бумагоперекладывание, обязательное осваивание бюджета (это очень важно кто не в курсе) прибавьте сюда суету со своим обустройством (надо успеть же) и тут вы все со своими проблемами... как муравьи которых не вывести на даче ;-))) Вот сидят эти люди смотрят как бы распределить потоки в нужные карманы, и чтоб вы за вилы не взялись и "Еще немного потерпели"... план на каконть 2045 год вам подкинут, про постройку больнички году в 2050 ;-))))) Реконструкцию дороги в следующем веке и так далее - это все огромная работа, поверьте. А мы с вами так и будем ездить на одной ноге... что в дорогущих ласточках что в экспресс автобусах ;) Потому что инфраструктура с нашими реформами сужается к столицам, плотность приехавших увеличивается + гастеры и нелегалы, жилье доступное реально только в зажопинсках в который превращается Зеленоград с его транспортной доступностью ;)

Щас перед выборами ждём новых лозунгов про лёгкое метро ;-)))) Мне тут поведали что куда-то в новоподрезково уже готовятся метро копать ;) НАЧАЛОСЬ, хотя до марта еще время много.
In -cognitus
31 октября 2017
А мне на метро Планерную нужно? И что требовать туда 400 продлить?
Бесаме Мучо
5 ноября 2017
если бы в автобусах регулярно объявляли, куда можно обратиться/пожаловаться
Телефон автобазы неизменный уже 60 лет.
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