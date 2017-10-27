Вы давно и упорно ищете новую кухонную мебель — типовые кухни не устраивают, а на заказ дорого и долго? Тогда вам в «Анонс: производство рядом, делают проекты любой сложности, а цены при этом вполне доступные. Приходите в ТРЦ «Зеленопарк» и убедитесь.
Почему надо заказывать мебель в студии «Анонс»?
Сроки изготовления. Мебельные компании зачастую принимают заказы в Зеленограде, а саму мебель делают в далеких российских городах, а то и за рубежом. А значит, увеличиваются сроки и стоимость товара и его доставки. У «Анонса» производство находится в Подмосковье.
Качество. Компания работает почти 20 лет и сделала десятки тысяч проектов кухонной и корпусной мебели. Опыт позволил удержать костяк мастеров, классных специалистов-мебельщиков с 15-летним опытом. Фабрика работает только с качественными материалами и фурнитурой. Двухлетняя гарантия дается на всю мебель.
Цены. Ниже, чем у конкурентов. При этом выполняются любые проекты, и эконом, и премиум-класса. К тому же, сейчас в честь открытия студии действуют различные акции и скидки. Например, при покупке кухни от 30 до 50 тысяч рублей — в подарок бонус 5 тыс. рублей на вторую покупку. Бонусные рубли можно передать родным или друзьям. При покупке от 50 до 100 тысяч рублей — бонус 10 тысяч. И так далее — можно получить в подарок до 40 тысяч. Доставка и сборка бесплатные.
Удобный заказ и отслеживание акций и распродаж. Стоит прийти в салон, чтобы убедиться — кухни красивые, выбор большой, цены доступные. В салоне и на сайте «Анонса» можно заказать бесплатный дизайн-проект кухни, а также выбрать определенный стиль и материал.
Новинки, акции и распродажи удобно отслеживать подписчикам в Инстаграм и ВКонтакте студии.
Тысячи довольных покупателей. Не верите? Попробуйте.
Как найти студию? ТРЦ «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе возле въезда в Зеленоград, Гипермаркет мебели «МебельГуд».
8 (985) 485-05-13 (можно заказать обратный звонок на сайте)
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