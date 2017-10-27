Кухонная студия «Анонс» открылась в Зеленограде. В честь открытия скидки до 40% 27.10.2017 Кухонная студия «Анонс» Реклама

Вы давно и упорно ищете новую кухонную мебель — типовые кухни не устраивают, а на заказ дорого и долго? Тогда вам в «Анонс: производство рядом, делают проекты любой сложности, а цены при этом вполне доступные. Приходите в ТРЦ «Зеленопарк» и убедитесь.

Почему надо заказывать мебель в студии «Анонс»?

Сроки изготовления. Мебельные компании зачастую принимают заказы в Зеленограде, а саму мебель делают в далеких российских городах, а то и за рубежом. А значит, увеличиваются сроки и стоимость товара и его доставки. У «Анонса» производство находится в Подмосковье.

Качество. Компания работает почти 20 лет и сделала десятки тысяч проектов кухонной и корпусной мебели. Опыт позволил удержать костяк мастеров, классных специалистов-мебельщиков с 15-летним опытом. Фабрика работает только с качественными материалами и фурнитурой. Двухлетняя гарантия дается на всю мебель.

Цены. Ниже, чем у конкурентов. При этом выполняются любые проекты, и эконом, и премиум-класса. К тому же, сейчас в честь открытия студии действуют различные акции и скидки. Например, при покупке кухни от 30 до 50 тысяч рублей — в подарок бонус 5 тыс. рублей на вторую покупку. Бонусные рубли можно передать родным или друзьям. При покупке от 50 до 100 тысяч рублей — бонус 10 тысяч. И так далее — можно получить в подарок до 40 тысяч. Доставка и сборка бесплатные.

Удобный заказ и отслеживание акций и распродаж. Стоит прийти в салон, чтобы убедиться — кухни красивые, выбор большой, цены доступные. В салоне и на сайте «Анонса» можно заказать бесплатный дизайн-проект кухни, а также выбрать определенный стиль и материал.

Новинки, акции и распродажи удобно отслеживать подписчикам в Инстаграм и ВКонтакте студии.

Тысячи довольных покупателей. Не верите? Попробуйте.

Как найти студию? ТРЦ «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе возле въезда в Зеленоград, Гипермаркет мебели «МебельГуд».

8 (985) 485-05-13 (можно заказать обратный звонок на сайте)


https://anonskuhni.ru/

 Реклама
Центр Компьютерного Обучения МИЭТ проводит бесплатные занятия для детей 28 октября по предварительной записи Объявления
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
Секция Айкидо для детей 7-12 лет Объявления
Автотехцентр «Автолидер» проводит акцию «Осенний шиномонтаж от 600 рублей + диагностика ходовой и колодок дисковых тормозов в подарок Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
ОКТЯБРЬ

Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
ОКТЯБРЬ

Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама