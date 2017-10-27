Цены. Ниже, чем у конкурентов. При этом выполняются любые проекты, и эконом, и премиум-класса. К тому же, сейчас в честь открытия студии действуют различные акции и скидки. Например, при покупке кухни от 30 до 50 тысяч рублей — в подарок бонус 5 тыс. рублей на вторую покупку. Бонусные рубли можно передать родным или друзьям. При покупке от 50 до 100 тысяч рублей — бонус 10 тысяч. И так далее — можно получить в подарок до 40 тысяч. Доставка и сборка бесплатные.

Удобный заказ и отслеживание акций и распродаж. Стоит прийти в салон, чтобы убедиться — кухни красивые, выбор большой, цены доступные. В салоне и на сайте «Анонса» можно заказать бесплатный дизайн-проект кухни, а также выбрать определенный стиль и материал.

Новинки, акции и распродажи удобно отслеживать подписчикам в Инстаграм и ВКонтакте студии.

Тысячи довольных покупателей. Не верите? Попробуйте.