Сказка «Как Ёжик Новый год встречал» — это волшебная история о чуде и настоящей дружбе, полная приключений и удивительных встреч с неизведанным, анонсирует представление театр.

«Ёжик никогда не встречал Новый год, ведь зимой он крепко спит в своей норке. Но на этот раз Заяц не даст ему пропустить все самое интересное. Он спешит разбудить друга. Что же будет дальше?..» Персонажи сказки — Ёжик, Тётушка Жара, Баба Яга и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Рекомендуемый возраст для детей — от пяти лет. Сказка будет идти в театре с 23 декабря по 7 января каждый день, кроме 1 января.

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