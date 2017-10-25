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«Ведогонь-театр» начал продажу билетов на новогодний детский спектакль 25.10.2017 ZELENOGRAD.RU

«Ёлки» начинаются в зеленоградском театре с 23 декабря. Спектакль-сказку «Как Ёжик Новый год встречал» поставил художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. Билеты и купоны на сладкие подарки можно приобрести в кассе театра.

Новогодние спектакли
Театр Ведогонь/youtube.com

Сказка «Как Ёжик Новый год встречал» — это волшебная история о чуде и настоящей дружбе, полная приключений и удивительных встреч с неизведанным, анонсирует представление театр.
«Ёжик никогда не встречал Новый год, ведь зимой он крепко спит в своей норке. Но на этот раз Заяц не даст ему пропустить все самое интересное. Он спешит разбудить друга. Что же будет дальше?..» Персонажи сказки — Ёжик, Тётушка Жара, Баба Яга и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Рекомендуемый возраст для детей — от пяти лет. Сказка будет идти в театре с 23 декабря по 7 января каждый день, кроме 1 января. 

Билеты стоят 1000 рублей. Сладкий подарок — 450, в кассах можно приобрести купон на подарок. Что входит в его состав.

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